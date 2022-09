Lazetic fa impazzire i milanisti: Lautaro cancellato con una X – FOTO

Marko Lazetic ha scatenato i commenti di migliaia di tifosi con una particolare storia Instagram! Il rossonero ha messo una X su…Lautaro!

Quest’anno la rivalità tra Inter e Milan è ancora più netta! Chiaramente lo Scudetto strappato dai rossoneri ai nerazzurri ha acceso il desiderio di rivalsa della squadra di Simone Inzaghi. La scorsa stagione abbiamo assistito ad un testa a testa clamoroso, nel quale l’Inter era sempre stata data come favorita!

Eppure, il Milan ha dimostrato con i fatti, il coraggio e la qualità in campo non soltanto di poter competere con le migliori, ma anche di essere più forte. Abbiamo già assistito al primo derby della nuova stagione. Una vittoria per 3-2 della squadra di Stefano Pioli. Si respirava nell’aria la grande rivalità tra Milan e Inter, con anche diverse risse quasi scoppiate sul campo.

C’è un astio vero tra i giocatori rossoneri e nerazzurri, è innegabile! Dagli sfottò nei festeggiamenti per lo Scudetto, sino alle dichiarazioni pungenti di giocatori come Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Proprio l’ex Milan ha scatenato un certo clamore non salutando Theo Hernandez prima del fischio d’inizio dell’ultimo derby.

Insomma, la simpatia e la sportività non esistono in certi casi! E lo dimostra in parte anche la recente storia Instagram di Marko Lazetic. Il serbo ha scatenato il riso e l’ironia dei tifosi rossoneri e la rabbia di quelli nerazzurri.

Lazetic, gesto inequivocabile: la X sulla maglia di Lautaro

Oggi pomeriggio Marko Lazetic è stato nella parrucchiera milanese di Andrea Di Scanni, barbiere molto noto per curare le capigliature di tantissimi calciatori, soprattutto di Milan e Inter. Il parrucchiere tiene esposte all’interno del suo locale le maglia autografate di Lautaro Martinez e Olivier Giroud, due che con gol e giocate sono sempre bravissimi ad infiammare i derby.

Lazetic ha repostato la foto con Di Scanni, nella quale sono molto evidenti dietro i due soggetti le maglie incorniciate e appese al muro di Lautaro e Giroud. Ma indovinate? Su quella dell’attaccante interista, Marko ha apposto lo sticker di una X rossa. Un’esclusione netta, come a dire che la maglia dell’Inter di Lautaro Martinez non merita di stare nella foto.

Ovviamente, il gesto di Lazetic è stato notato dai tanti tifosi, sia rossoneri che nerazzurri, e ha suscitato migliaia e migliaia di commenti. C’è chi si è fatto una risata, e chi invece non l’ha presa affatto bene.