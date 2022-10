Napoli, Osimhen e Kvaratskhelia annientano il Sassuolo: primato consolidato

Altra vittoria netta del Napoli! Allo stadio Maradona, la squadra di Spalletti ha completamente asfaltato la formazione neroverde…

Il Napoli continua a vincere e convincere! Una vera corazzata quella azzurra, che non ha mai perso un match in questo inizio di stagione. L’ennesimo successo è arrivato oggi. Tra le mura amiche del Maradona, la squadra di Spalletti ha annientato completamente il Sassuolo. Già al primo tempo, le speranze dei neroverdi sembravano belle che svanite.

Si è andati all’intervallo, infatti, con il risultato netto di 3-0. Doppietta del solito Victor Osimhen, e triplo vantaggio dell’ormai certezza georgiana Khvicha Kvaratskhelia il quale ha servito il doppio assist al compagno attaccante. Per quanto riguarda Osimhen, il suo ritorno in campo dopo l’infortunio è stato stratosferico: cinque gol in quattro partite. Ad ogni modo, il secondo tempo di Napoli-Sassuolo è servito a sancire il risultato, con un altro gol dell’attaccante nigeriano.

4-0 il risultato finale, in un match completamente comandato dagli azzurri. Questo Napoli sembra non volersi più fermare, e continua a macinare risultati sin troppo netti. Adesso, la situazione in classifica è ancora più consolidata. La squadra di Luciano Spalletti è prima assoluta con al momento sei punti di vantaggio sul Milan. I rossoneri scenderanno in campo invece domani sera contro un Torino che non vorrà certamente sfigurare, anzi.

L’unico obiettivo è la vittoria per la squadra di Pioli, così da non perdere di vista i partenopei e mantenere almeno per questa giornata i tre punti di distanza.