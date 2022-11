Ziyech la combina grossa: tifosi infuriati, l’addio al Chelsea è inevitabile

Ma cosa combini Ziyech? Il giocatore algerino ha fatto infuriare i tanti tifosi del Chelsea a causa di una emblematica storia Instagram!

Che Hakim Ziyech rappresenti da tempo l’oggetto dei desideri dei tifosi milanisti è cosa risaputa! Il talento marocchino non ha fatto la fortuna sperata al Chelsea, nonostante sia stato acquistato dall’Ajax per ben 60 milioni di euro. Poche apparizioni, sotto la gestione dei diversi allenatori passati dallo Stamford, e adesso ha una voglia matta di cambiare casacca.

In estate sembrava ad un passo l’addio, con il futuro conteso tra Milan e il ritorno all’Ajax. Alla fine, un nulla di fatto! Non era facile ieri accaparrarsi il marocchino, per costi d’acquisto e d’ingaggio. Le cose potranno essere nettamente diverse a gennaio, con un valore di mercato sui 20-22 milioni di euro. E’ crollato il costo di Hakim, dopo le innumerevoli panchine e la poca considerazione dei tecnici che lo hanno allenato a Londra.

Intanto, se già si sospettava la totale rottura tra Ziyech e il Chelsea, il giocatore è tornato a sottolinearla, scatenando l’ira dei tifosi blues. Ma cosa combini Hakim?

Ziyech, che sgarbo al Chelsea!

Nella giornata di oggi, Hakim Ziyech ha ricondiviso come storia Instagram un video di qualche anno fa che riprende un suo eccentrico calcio di punizione segnato, quando ancora vestiva la casacca dell’Ajax. La cosa assurda è che quella ripresa fa capo ad un match di Champions League in cui la squadra olandese sfidava proprio il Chelsea, suo attuale club.

Ovviamente, la cosa non è stata digerita dai tifosi blues, che sono corsi a commentare e sottolineare lo scivolone di Ziyech. Non sono mancati insulti e critiche. Ma, effettivamente, forse la cosa poteva essere evitata da parte del giocatore. Ricondividere un gol segnato alla tua attuale squadra è qualcosa che per forza di cose crea dei fastidi.

E’ risaputo che Hakim voglia lasciare Londra, ma magari attendere la finestra invernale del mercato per renderlo così esplicito! In questo momento, il gesto è sembrato totalmente fuori luogo e come una frecciatina! Però chissà che non abbia un significato secondo. Forse Ziyech è adesso pronto a tornare ad Amsterdam?

Di seguito il video della famosa storia Instagram in questione: