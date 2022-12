Rafael Leao, l’intrigo social che fa discutere: gaffe o c’è altro?

Retroscena clamoroso sul rossonero! Il giocatore ha strizzato l’occhio ad un altro club, mandando in allarme i tanti tifosi

Il Milan dovrà presto fare i conti con i rinnovi di contratto. Una volta terminati i Mondiali e rientrati a Milano, Paolo Maldini e Frederic Massara affronteranno le questioni più impellenti. Sappiamo ormai bene che sono tre i calciatori rossoneri che discuteranno il loro rinnovo. Rafael Leao, Ismael Bennacer e Olivier Giroud! Se per l’attaccante francese la firma e dunque il prolungamento sembra una mera formalità, lo stesso non è per gli altri due.

Ismael Bennacer ha da poco cambiato agente, passando sotto l’ala di Enzo Raiola. Ci sarà dunque da attendere l’incontro col nuovo manager per comprendere quali siano le nuove pretese, se mai saranno diverse da quelle precedenti. In questo caso, i tifosi rossoneri rimangono con le dita incrociate, sperando che Raiola non complichi troppo la trattativa.

La questione più spinosa rimane quella legata a Rafael Leao. Non è chiaro ad oggi se il portoghese firmerà il rinnovo col Milan. Troppi intoppi stanno rendendo complicato il dialogo col club rossonero. Le alte pretese d’ingaggio, il contenzioso con lo Sporting Lisbona e la questione della doppia procura… Ad oggi è un rebus il futuro di Leao! Il giocatore sembra però avere le idee chiare. Sta dando l’assoluta priorità al Milan, ma senza il giusto compromesso non se ne farà nulla.

Leao e la vetrina dei Mondiali: big alle calcagna

Intanto Rafael ha partecipato al Mondiale, uscendo ai quarti di finale contro lo stupefacente Marocco. Si aspettava forse un ruolo diverso nella competizione e nella sua squadra, ma Fernando Santos con le scelte e con le parole ha lasciato intendere di non vedere Leao ancora pronto. Eppure, quando mandato in campo Rafa ha fatto abbondantemente il suo. Due gol in questa competizione Mondiali, sempre da subentrato. Il secondo è stato davvero un gol sensazionale.

C’è chi ha attaccato duramente il CT Santos per aver mandato in campo Leao troppo tardi durante il quarto di finale contro il Marocco. La sua incisività avrebbe potuto portare qualcosa in più alla formazione lusitana. Il fatto assurdo è che nonostante il poco spazio concessogli, Rafael ha stupito quando entrato in campo, aumentando la curiosità dei club interessati. Sappiamo bene quanto soprattutto le inglesi, Chelsea e Manchester United, seguano da vicino le gesta e le prestazioni del rossonero.

E se è vero che Leao ha dato priorità al Milan, ha allarmato però i tifosi con un gesto in particolare. Un ammiccamento chiaro al club!

Leao cosa combini? Il follow ha mandato in tilt

Carlo Pellegatti ha rivelato un retroscena clamoroso accaduto nei giorni scorsi. “Ieri Rafael Leao è andato su Tik Tok e si è messo come follower del Chelsea facendo allarmare i tifosi del Milan, che giustamente si sono chiesti il motivo per cui il giocatore segua i Blues. Dopo Leao ha tolto il follow al Chelsea, ma oggi è giusto che ci si chiede se sia stata una gaffe o sotto c’è altro” ha raccontato il giornalista sul suo canale YouTube.



Un fatto davvero curioso, e che chiaramente ha destato una certa preoccupazione. Ormai da tempo si giudicano gli atteggiamenti e le scelte dei giocatori da come si muovono sui social. Ma questa di Leao è davvero incomprensibile! Almeno al momento. Sappiamo che il Chelsea è stato, ed è, il club più interessato al portoghese del Milan, mettendo sul tavolo di Maldini una cifra vicina agli 80 milioni di euro la scorsa estate.

Che ci sia davvero qualcosa sotto? O il rossonero ha semplicemente commesso una gaffe? Domanda lecita, che speriamo trovi presto un chiarimento con i fatti.