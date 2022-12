Calciomercato Milan, niente da fare | Fabrizio Romano: “Ha già firmato”

Fabrizio Romano da l’ufficialità. Concluso definitivamente l’acquisto del top player. Che maxi colpo per l’inglese! Il Milan gongola?

A gennaio sarà tempo di fare sul serio per il Milan! Se sino ad oggi non è stato ancora trovato l’accordo per il rinnovo di Rafael Leao, il prossimo mese non si potrà più scappare. Rimanere e rinnovare, o andare via in estate! Sono queste le uniche due alternative che rimangono al club e al giocatore. Al Milan sarebbe piaciuto trovare e concludere l’accordo prima dei Mondiali, ma conosciamo bene tutte le controversie che girano attorno alla faccenda.

Pare che Leao dia l’assoluta priorità al Milan, ma è inutile dire che questo rinnovo sembra al momento difficilissimo. Il nodo più grande da sciogliere non è l’ingaggio, quanto il contenzioso legale con lo Sporting Lisbona. Rafael deve risarcire il suo ex club di circa 20 milioni di euro, una cifra da ripartire con il Lille. Pare che però il giocatore e i suoi rappresentanti vogliano che sia l’attuale club ad occuparsi di tale multa.

Il Milan si è sempre dimostrato disposto ad aiutare il giocatore, ma chiaramente è escluso che possa accollarsi l’intera cifra. Tutto ciò ha portato ad un’enorme confusione, dettata anche dal fatto che Rafael Leao gode di una doppia procura. Non è più chiaro chi curerà la trattativa per il suo rinnovo col Milan, se Jorge Mendes o Ted Dimvula.

E a preoccupare maggiormente c’è il mercato. Già, perché Rafa è nel mirino delle più forti.

In questi mesi complicati sotto il punto di vista del rinnovo, tante big europee hanno iniziato i loro sondaggi per Rafael Leao. La strapotenza tecnica del giocatore è sotto gli occhi di tutti, ed è ormai diventato un fiore all’occhiello del calcio internazionale. Il Milan lo sa bene, così come lo ha hanno ben capito Real Madrid, Manchester United, Manchester City e soprattutto Chelsea. Pare che i club suddetti siano potenzialmente orientati all’acquisto di Leao se il rinnovo col Milan non dovesse arrivare.

I blues londinesi hanno rappresentato e rappresentano ancora oggi la minaccia più grande. In estate, il Chelsea aveva messo sul piatto del Milan ben 80 milioni di euro per aggiudicarsi il talento portoghese. Un secco no è arrivato da Via Aldo Rossi, ma senza rinnovo sarà troppo difficile negare ancora tali offerte. Paolo Maldini d’altronde ha parlato chiarissimo. Ci sono proposte che non si possono rifiutare!

Il Milan e tutti i suoi tifosi sperano chiaramente che a gennaio arrivi la firma sul nuovo contratto, anche perchè da Londra filtrano novità importantissime. Il Chelsea potrebbe non aver più bisogno di Rafael Leao.

Come informato da Fabrizio Romano, grande esperto di mercato, il Chelsea ha concluso definitivamente l’accordo col Lipsia per Christopher Nkunku. Era risaputo che il francese avesse svolto le visite mediche in netto anticipo con i blues, ma adesso sono arrivate anche le firme sul contratto che lo legherà al club londinese. Nkunku può essere già considerato un nuovo attaccante del Chelsea. Si trasferirà nella capitale inglese a giugno 2023.

Il costo totale dell’operazione si aggira attorno ai 60 milioni di euro, con il Chelsea che si è assicurato un assoluto top player del reparto offensivo. Prima o seconda punta, trequartista, Nkunku è l’innesto per l’attacco di cui Graham Potter aveva bisogno. L’acquisto del francese potrebbe dunque escludere quello di Rafael Leao, anche se dopo l’infortunio grave di Armando Broja, i blues si sono messi alla ricerca di un nuovo attaccante per gennaio.

Ci sarà da preoccuparsi? E’ tutto da scoprire, tra meno di un mese, quando in primis si capiranno le intenzioni del portoghese sul rinnovo col Milan.

Christopher Nkunku deal, signed and sealed — here we go now confirmed. All documents and contracts are also signed, it’s 100% closed. 🔵🤝🏻 #CFC

French striker can be considered new Chelses player, starting from July 2023. It’s all signed/sealed with RB Leipzig and player side. pic.twitter.com/u0gOytyM4U

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2022