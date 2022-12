Infortunio Theo Hernandez, giocherà la finale? Deschamps ha sciolto il dubbio

Arrivano buone notizie dal ritiro della Nazionale in Qatar. Tutti possono tirare un sospiro di sollievo, anche il Milan e Pioli!

Domani sera si scriverà la storia, ancora una volta! Due Nazionali, le più forti del pianeta, e sono i fatti a parlare, si scontreranno per aggiudicarsi il titolo di Campione del Mondo! Argentina-Francia sarà una sfida tutta godere. Da un lato Messi, ormai definito come l’unico vero erede di Maradona, dall’altro Kylian Mbappè. Due mostri sacri del calcio internazionale, uno ovviamente con molta più esperienza dell’altro. Ma in quanto a talento è difficile fare un bilancio.

Le due Nazionali arrivano alla finale da assolute protagoniste di questo Mondiale. Eppure, la squadra di Scaloni non aveva cominciato al meglio, perdendo addirittura la prima gara dei gironi contro l’Arabia Saudita. La Francia ha invece condotto un percorso abbastanza netto, continuo e senza troppe sorprese. Una sola gara persa ai gironi, quella meno importante, quando ormai i Galletti erano sicuro del passaggio agli ottavi.

Probabilmente, come forza tecnica, la Francia di Deschamps ha qualcosa in più della Nazionale albiceleste, ma sarà il gioco, la squadra, a fare la parte più importante. Il CT francese, in vista di questa gara così prestigiosa, che potrebbe permettergli di fare il bis come Campione del Mondo, ha temuto il peggio per alcuni suoi giocatori.

Francia, allarme assenze

Questi ultimi giorni sono stati parecchio concitati nel ritiro in Qatar della Francia. Molti giocatori infatti sono stati colpiti da un virus influenzale. Prima Adrien Rabiot e Kingsley Coman, poi Ibrahima Konatè e Raphael Varane. I quattro hanno continuato ad allenarsi, ma lontano dal resto del gruppo e al chiuso. Si è vociferato che si trattasse dell’influenza del cammello, in realtà pare si sia trattato di un semplice virus. A questi indisponibili, si è aggiunto ieri Theo Hernandez, costretto ad allenarsi a parte per una contusione al ginocchio.

La notizia ha scosso parecchio l’ambiente, sia francese che rossonero. Il terzino del Milan ha infatti rimediato una botta al ginocchio proprio nella semifinale contro il Marocco, e la sua assenza dal gruppo ieri ha creato un forte allarmismo. Si è addirittura pensato che potesse saltare la finale contro l’Argentina. Un’assenza inguaribile per Deschamps, che orfano anche del fratello Lucas sarebbe stato costretto ad adattare un giocatore in quel ruolo. E non di certo con la stessa resa.

Ci sarà Theo alla finale? Le ultime ci arrivano dall’accreditato giornalista francese.

Theo Hernandez, le ultime dal Qatar

Come informa Saber Desfarges, tutti i giocatori sino a ieri influenzati sono tornati oggi allenarsi insieme al resto del gruppo. Una grande notizia per Didier Deschamps, che rischiava davvero di rimanere accorto dei suoi migliori elementi per la gara più importante. E Theo? Anche Theo Hernandez, fortunatamente, ha svolto oggi l’allenamento con i suoi compagni. Ha quindi smaltito la dura botta rimediata al ginocchio e ci sarà domani sera a galoppare sulla fascia sinistra.

Un vero sospiro di sollievo per la Francia, i suoi tifosi, per il Milan, e i suoi tifosi. Domani potremo ancora goderci le gesta imperiose di Theo e Giroud, due che anche in Nazionale hanno dimostrato di capirsi alla grande, e di saper emozionare come quando vestono la maglia rossonera.