Milan, incontro a Casa Milan: c’è il via libera all’operazione

Oggi è andato in scena un importante incontro a Casa Milan. Il giocatore ha incontrato la dirigenza! Offerta arrivata…

Oggi è stata una giornata piena di impegni per il Milan. In primis l’acquisto ufficiale di Devis Vasquez, portiere colombiano che ha firmato con i rossoneri. Nella mattinata visite mediche e idoneità per l’ormai ex Guaranì, nel pomeriggio le consuete sigle sul nuovo contratto. Vazquez rappresenta il primo colpo del mercato invernale del Milan, un acquisto di prospettiva, che servirà a svecchiare l’attuale reparto dei portieri.

Ma non soltanto Vazquez a Casa Milan. E’ avvenuto un altro incontro nella sede rossonera, molto importante, e che potrà presto decidere il futuro del centrocampista.

Milan, dialoghi col giocatore: via alla cessione

Il Milan in questo mercato invernale cercherà anche di sfoltire la sua rosa degli esuberi e di fare spazio importante. In tal senso, rappresenta un totale elemento ridonante Tiemouè Bakayoko. Completamente fuori dal progetto tecnico milanista, il francese sta facendo però i capricci per lasciare il Diavolo. Maldini e Massara lo hanno messo da tempo sul mercato, ma diverse offerte sono state rifiutate dal giocatore in persona.

In estate ha rifiutato il Galatasaray, ma precedentemente anche altri club che sarebbero stati contenti di accoglierlo. Il Milan, però, non può più permettersi di tenere in rosa e pagare un giocatore che non ha la minima fiducia dell’allenatore e dell’intera area tecnica. Sappiamo che la situazione è complicata. Tornato nel 2021 in rossonero, Timo deve ancora scontare il prestito biennale pattuito tra Milan e Chelsea. Ma appunto, è inutile rimanere ancora a scaldare la panchina. Percepisce quasi 3 milioni di euro l’anno il francese ex Monaco, e Maldini e Massara hanno le idee abbastanza chiare.

In tale ottica ha avuto oggi l’incontro a Casa Milan tra i due dirigenti e Bakayoko in persona. Come riporta il quotidiano Il Giornale, il giocatore si è recato nella sede rossonera per ascoltare le offerte arrivate al Milan per il suo cartellino. Nello specifico sono due i club sulle sue tracce, e che potrebbero garantirgli il giusto spazio: ancora Galatasaray e Adana Demirspor. Due società turche, vogliose di arricchire con elementi di maggiore blasone la propria rosa e in generale il campionato turco.

Nello specifico, il Milan sarebbe convinto dall’offerta di uno di questi due club.

Milan, via libera a Bakayoko

Il Giornale ha continuato spiegando che il Milan avrebbe accettato l’offerta dell’Adana Demirspor per Tiemouè Bakayoko. Un passaggio di prestito, certo, le cui condizioni hanno convinto Paolo Maldini e Frederic Massara. Per questo motivo, il club rossonero ha dato il totale via libera a Baka per il trasferimento nel club turco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiemoué Bakayoko 14 🇫🇷🇨🇮💍 🕋 (@bakayoko_official14)

La risposta del giocatore? Deve pensarci, e si prenderà qualche giorno di tempo per farlo. Non ci resta dunque che attendere la risposta definitiva del francese, con la speranza che si decida a lasciare il Diavolo, per sé stesso e la sua carriera, ma anche per gli interessi del Milan.