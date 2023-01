Pareggio e infortuni: Inter, doppio stop dopo il Monza

Brutta tegola per Simone Inzaghi! Dopo il match contro il Monza le condizioni di alcuni nerazzurri non sono ottimali. Le ultime…

Che caos ha creato il match andato in scena ieri sera tra Monza e Inter! Troppe polemiche sul risultato finale della gara. Il 2-2 ha fatto felici i tanti tifosi brianzoli, che sono riusciti a frenare la corsa dei nerazzurri verso lo Scudetto. Lamentale infinite, invece, dai supporters interisti, in particolare per il gol annullato ad Acerbi. Insomma, il Biscione l’aveva chiusa segnando il 3-1, ma l’arbitro ha annullato la rete col fischio del presunto fallo in area.

E’ quindi poi arrivato il pareggio del Monza, grazie all’autogol di Dumfries praticamente sul finire della gara. Gioia incontenibile di Adriano Galliani in tribuna. L’AD del club brianzolo, grande leggenda del mondo milanista, è letteralmente impazzito al gol del pareggio, dando sfogo ad un’esultanza diventata subito virale sui social. I tifosi rossoneri e tutto l’ambiente Milan non hanno potuto far altro che apprezzare. Anche perchè, è chiaro, il Monza ha fatto un gran favore al Diavolo trovando un punto coi nerazzurri. Adesso sono due le distanze che separano le cugine milanesi in classifica. Col Milan che stasera potrà allungare ulteriormente se dovesse avere la meglio sulla Roma di Mourinho.

Simone Inzaghi è stato il primo a recriminare il gol annullato nel post-partita e che avrebbe segnato la vittoria della sua Inter. Lamentele esplicite in diretta nelle varie interviste.

Simone Inzaghi, quanta rabbia per il gol annullato

Nel post-partita di Monza-Inter, Simone Inzaghi ha sfogato tutta la sua frustrazione davanti le telecamere.“C’è grandissima rabbia perché dopo 5 anni di VAR ci è stato annullato un gol che avrebbe chiuso la partita. C’è stato un errore grave che ci toglie due punti in classifica. Chiaramente si poteva evitare il 2-2 al 92′, però c’è stato un fischio che non può mai esistere con due giocatori del Monza che cadono tra di loro. Un fischio che ci ha penalizzato, ci avrebbe dato la vittoria. C’è tantissima delusione in me, nella società e nei giocatori. Un episodio così farà discutere molto”.

Parole quelle dell’allenatore dell’Inter che hanno acceso ancor di più le polemiche. Anche perchè il gol annullato sembra essersi rivelato una sorta di compensazione per il Monza, che ha visto negato un rigore praticamente netto nel corso del primo tempo. Ma per Simone Inzaghi la delusione non si è fermata al pareggio coi brianzoli. Altre brutte notizie per lui in seguito al match!

Inter, un infortunio non di poco conto

Dopodomani sera l’Inter incontrerà a San Siro il Parma nell’ottavo di finale di Coppa Italia. Ma come riportato da La Gazzetta dello Sport dovrà sicuramente fare a meno di un giocatore molto importante. Si tratta di Hakan Çalhanoğlu, infortunatosi all’inizio del secondo tempo della gara contro il Monza. Non arrivano buone notizie sull’ex Milan, che ha riportato un affaticamento muscolare non di poco conto. Il turco salterà sicuramente l’ottavo di Coppa Italia, e potrebbe essere assente per le prossime due di campionato.

Calhanoglu si sottoporrà a tutti gli esami del caso probabilmente domani. Soltanto in quel momento si potranno avere maggiori certezze sull’entità del problema e sui tempi di recupero. Niente di grave invece per Nicolò Barella, anche lui uscito intorno al 63′ di Monza-Inter per qualche problemino fisico. Ma appunto, riporta la rosea, il centrocampista ci sarà senza problemi martedì sera a San Siro per la gara contro il Parma.