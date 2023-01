Stefano Pioli e i cambi sbagliati: tifosi furiosi dopo Milan-Roma (FOTO)

L’allenatore del Milan è stato sommerso dalle polemiche dopo il pareggio contro la Roma. I commenti social dei tifosi sono davvero pesanti!

Pareggio amaro, sin troppo, quello rimediato dal Milan a San Siro contro la Roma. Due punti sprecati, buttati, mangiati, a pochi minuti dalla fine della partita! Già, perchè i rossoneri li avevano totalmente dominati i giallorossi. Dal 1′ minuto della gara sino all’87’ c’è stata una sola squadra in campo. Fatto dimostrato dal punteggio netto di 2-0. Sembrava che il Milan avesse in mano i tre punti, totalmente. Ma sul finire della gara è successo l’impensabile!

Prima ha accorciato le distanze Ibanez di testa su azione da calcio d’angolo, poi il pareggio definitivo di Abraham nei minuti di recupero sempre su azione di calcio piazzato, ma stavolta da punizione. Il Milan si è ritrovato rimontato senza probabilmente capirci molto. Grande calo di attenzione da parte dei giocatori in campo. Tutto ad un tratto, i rossoneri sono sembrati incapaci di contenere gli avversari attraverso il pressing; impossibilitati nel costruire un’azione e non perdere il pallone.

Tifosi arrabbiati e delusi dopo la partita, ed è stato preso di mira un individuo in particolare. Stefano Pioli, secondo la maggioranza, ha rovinato tutto con i cambi effettuati sul finire della gara.

Pioli nel mirino: “Lettura sbagliata”

Mister Stefano Pioli è stato additato come principale responsabile del pareggio contro la Roma. In primis, l’allenatore del Milan è stato criticato per il passaggio alla difesa a tre dopo l’uscita di Giroud e l’entrata di Gabbia. Un sistema di gioco, secondo i tanti, che al Milan non funziona. E lo aveva già dimostrato il rischio corso contro la Salernitana nel finale. Anche in quell’occasione, quando i campani avevano accorciato le distanze, Pioli aveva impostato una difesa a tre uomini.

Secondo errore che viene imputato a Stefano Pioli è proprio l’aver tolto dal campo Olivier Giroud. L’attaccante francese, esperto in fase difensiva nei calci piazzati, avrebbe potuto dare una grandissima mano alla squadra. Sì, perchè il Milan l’ha persa proprio nei calci piazzati, dove è mancata la giusta attenzione, e forse qualche centimetro, per fronteggiare proprio la squadra che trova il più alto numero di gol da quelle situazioni.

Pioli ha comunque giustificato i suoi cambi nel post-partita, dove è apparso parecchio deluso. Il mister ha risposto affermando di aver comunque inserito in campo Vranckx, Gabbia e De Ketelaere, tre giocatori parecchio slanciati dal punto di vista fisico, e che avrebbero potuto dare una grossa mano da situazioni di calci piazzati. E’ andata come è andata, con il calo di attenzione sopra tutti principale colpa dei giocatori in campo.

Ma i tifosi non l’hanno fatta passare buona a Pioli. Sui social una marea di critiche alle sue scelte dopo il pareggio contro la Roma!

Cosa hai fatto mister?

La Roma non era mai entrata in campo e con i tuoi cambi li hai fatti entrare in area di rigore.

Sconcertato, inammissibile questa paura sul 2-0.

Assurdo. #sempremilan #pioli #milanroma pic.twitter.com/X14ooEqerY — ʟᴀ ᴄᴀsᴀ ᴅᴇɪ ᴍɪʟᴀɴɪsᴛɪ ⚫️🔴🇮🇹 (@casamilanisti) January 8, 2023

#Pioli se vuoi spiegarci i cambi? Buttati via 3 punti facili di una partita giocata molto bene avanti a 7 dalla fine. Male. #milanvsroma — ivan barbieri (@IvanBarbieri) January 8, 2023

Partita in controllo per 80’ e sopra di due goal, poi Pioli (oggi le critiche ci stanno!) ci mette del suo con cambi sbagliati, e la Roma con l’orgoglio la pareggia nel finale. Due punti persi, senza se e ma, per come si era messa la gara.#Milan #MilanRoma @acmilan #Pioli — Valentino Cesarini (@ValeCesarini85) January 8, 2023

Non mi passa più #pioli che caxxo di cambi hai fatto, come ti è venuto in mente di stravolgere una squadra nel ultimi 10 minuti che stava tenendo bene, per mettere chi??? #cdkout #CharlesdeKetelaere #CharlesdeKetelaereout — Ciano (@CianoPeraro) January 8, 2023

Hai una società forte alle spalle. Hai una dirigenza preparata. Hai dei giocatori validi e che possono essere potenziali fuoriclasse nei rispettivi ruoli. Cosa ti manca per creare il solco in Italia e in Europa?

L’allenatore importante.#MilanRoma#Pioli — Andrea Bigoni (@andreabigo94) January 8, 2023