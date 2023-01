Maignan, è suo il posto: la rivelazione de L’Equipe

Il quotidiano francese non ha dubbi: sarà il rossonero a prendere il posto del capitano uscente! A confermarlo anche il giocatore in persona…

Il Milan è ancora alle prese con l’infortunio di Mike Maignan, la tegola più grande per Stefano Pioli e tutta la squadra. La mancanza del portierone francese si sente eccome! Anche perchè il Diavolo non ha portieri in rosa completamente all’altezza di sostituirlo. E le notizie arrivate stamane parlano ancora di parecchia cautela per Maignan. Il polpaccio sta facendo troppi capricci, non rispondendo come dovuto alle cure e alla riabilitazione.

Il risultato è che Mike salterà di sicuro tutto il mese di gennaio e buona parte di quello di febbraio. Si pensava potesse rientrare per la gara d’andata degli ottavi di Champions League contro il Tottenham, il 14 febbraio. Ma pare che non tornerà prima di fine febbraio. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno nel frattempo cercando il sostituto ideale sul mercato, uno che possa dare maggiore sicurezza alla squadra. Ma non sarà così semplice. Forse un prestito sarebbe l’ideale, dato che l’Atalanta non ha la minima intenzione di svendere Sportiello nel corso di questo mercato invernale.

Intanto, anche se infortunato, per Mike Maignan si è aperta una strada importantissima. La sua Francia lo aspetta!

Francia, annuncia il ritiro: pronto Maignan

Nella giornata di ieri ha creato grande clamore l’addio alla Nazionale Francese di Hugo Lloris. Il portiere del Tottenham ha annunciato pubblicamente la sua decisione. Dopo un Mondiale vinto nel 2018 e quello sfiorato nel 2022, Lloris si è detto pronto a salutare e a lasciare spazio ai successori. Chi prenderà il posto di titolare di Hugo, che tra l’altro era il capitano, nella Francia di Deschamps? Nessun dubbio per l’Equipe. Sarà Mike Maignan l’erede della porta di Lloris.

Il quotidiano francese nella sua edizione odierna, ha spiegato però che inizialmente ci sarà Steva Mandanda tra i pali nelle prossime uscite della Nazionale Transalpina. Il motivo è chiaro e fa capo all’infortunio longevo di Magic Mike. La Francia è pronta a tornare in campo a marzo, per disputare le due gare di qualificazione all’Europeo contro Olanda e Irlanda. Quasi certamente sarà assente Maignan, che in quel periodo sarà forse rientrato da pochissimo dall’infortunio al polpaccio.

Francia, è il turno di Maignan: Lloris conferma

E che Mike Maignan sarà il successore alla titolarità della Francia lo ha confermato Hugo Lloris in persona. Intervistato sempre dall’accreditato L’Equipe, il portiere del Tottenham ha parlato chiaramente: “E’ tempo che altri abbiano le loro possibilità. Sì, Mike Maignan è destinato a prendere il mio posto. Gli auguro tutto il meglio. A lui e agli altri portieri che giocheranno. Ci sono Mike e altri che lo meritano: Areola, Mandanda, Lafont, Meslier e, più avanti, forse, Chevalier”.

Parole quelle di Lloris che lasciano poco spazio all’interpretazione. A 25 anni, Mike Maignan si appresta a diventare il nuovo vero portiere della Nazionale Francese. L’unico auspicio è che guarisca quanto prima per continuare a fare le fortune del suo Milan e cominciare a fare quelle della Francia.