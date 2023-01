Trattativa in chiusura, siamo ai dettagli: il Milan esulta

Secondo accreditate fonti spagnole, il club sta facendo di tutto per chiudere l’acquisto. Un’ottima notizia per il Milan e i suoi tifosi!

Nonostante il pareggio deludente rimediato a San Siro contro la Roma, in casa Milan si continua a respirare aria di grande ottimismo. Il motivo è semplice, e fa capo ai rinnovi di contratto. Finalmente, dopo mesi e mesi di diatribe, qualcosa di importante ha cominciato a muoversi nel verso giusto. Lo dimostra l’ormai certo prolungamento di Ismael Bennacer. L’algerino, come vi abbiamo informato, dovrebbe firmare domani il nuovo accordo, e sigillare il suo legame in rossonero sino al 2027.

Ma non soltanto Isma! Se sembrava complicatissimo il rinnovo di Rafael Leao, le ultime notizie sono adesso rassicuranti e piene di speranza positiva. Il portoghese sembra aver fatto la scelta definitiva, e presto firmerà anche lui l’accordo che lo legherà al Milan di qui ai prossimi anni. Certo, le parti devono ancora incontrarsi e sciogliere gli ultimi nodi, soprattutto quelli legati al contenzioso con lo Sporting Lisbona. Ma in linea di massima Leao ha accettato l’offerta da 7 milioni di euro a stagione messa sul piatto da Maldini e Massara.

Il Milan ha retto ogni urto pur di blindare il suo gioiello più prezioso. Certo, non è ancora detta l’ultima parola, ma le notizie provenienti dalla Spagna aumentano la fiducia.

Chelsea, la minaccia più grande sparisce

Sappiamo bene quanto Leao si trovi sotto i riflettori di tutta Europa. I più grandi club lo hanno e lo stanno seguendo con grande ammirazione. Società inglesi, spagnole e francesi non hanno potuto fare a meno di accorgersi delle qualità uniche e indiscusse del gioiellino rossonero. Un club fra tutti, però, ha rappresentato la minaccia più grande. Si tratta chiaramente del Chelsea di Bohely, lo stesso che in estate ha presentato un’offerta concreta di circa 80 milioni di euro per scippare Rafa al Milan.

Secco no di Paolo Maldini e di tutto il club rossonero. Ma le avance dei blues non si sono di certo fermate ad agosto. Nell’arco della prima parte di stagione e durante il Mondiale sono state insistenti le voci di un forte interesse per Leao. Oggi, le cose stanno cambiando in maniera repentina. Non soltanto la volontà del portoghese di rimanere al Milan, ma anche il Chelsea, che sta chiudendo per l’acquisto di un altro attaccante. La trattativa è ormai in chiusura!

Manca pochissimo, l’accordo è vicino

Come riportato da Matteo Moretto, esperto di mercato internazionale, il Chelsea è praticamente ad un passo dall’ingaggio di Joao Felix dall’Atletico Madrid. Esterno di sinistra, prima o seconda punta, l’assoluto talento portoghese è un equivalente di Leao dal punto di vista tattico. Ebbene, i blues stanno puntando tutto su di lui e vogliono il suo arrivo in questo gennaio. Quanto prima! Come riporta la medesima fonte, infatti, il Chelsea ha fretta e sta dialogando con l’Atletico in maniera intensa.

L’accordo definitivo, riporta Moretto, è praticamente ad un passo. Si tratterebbe di un semplice prestito sino a giugno, così da garantire a Joao Felix di lasciare Madrid, luogo di infelicità e insoddisfazione per lui. Poi in estate si tornerà a trattare, probabilmente, la formula di trasferimento a titolo definitivo. Intanto, però, il Milan e i suoi tifosi possono tirare un sospiro di sollievo. La minaccia più grande sembra sparita!