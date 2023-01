Calciomercato Milan, conferme sull’attaccante: Maldini lo vuole

Secondo il quotidiano italiano, il Milan ha scelto il profilo per l’attacco su cui investire in estate. Pioli necessita di un innesto nel reparto!

Non è il miglior periodo per il Milan di Stefano Pioli! Dopo la sconfitta di ieri contro il Torino, e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, si parla addirittura di una crisi aperta in quel di Milanello. L’aggravante è ovviamente il pareggio rimediato nell’ultima di campionato contro la Roma, nella quale i rossoneri sopra di due gol si sono fatti riacciuffare perdendo due punti importantissimi.

Stefano Pioli ha subito voluto compattare la squadra, e dopo la disfatta casalinga di Coppa Italia la squadra ha dormito a Milanello per allenarsi poi al mattino in una sorta di mini ritiro. Ma le valutazioni, è inevitabile, sono in corso. Gli acquisti estivi non stanno funzionando come si vorrebbe. Ieri Charles De Ketelaere, ad esempio, ha condotto una gara discreta, ma si chiedeva maggiore incisività, la stessa che gli è mancata. Certo, il belga non è una prima punta classica. E’ sì un profilo offensivo, ma più bravo a muoversi in zona trequarti.

E con Divock Origi e Ante Rebic infortunati, Stefano Pioli non poteva far altro che affidarsi a De Ketelaere per evitare di spremere ancora Giroud e il suo fisico. Il Milan fatica a fare gol senza il francese ex Chelsea! Maldini ha confermato che non verrà fatto mercato a gennaio, ma in estate sarà inevitabile portare un innesto per l’attacco a Milanello.

Milan, la situazione attaccanti

E’ chiaro che il reparto d’attacco del Milan è in apnea, soprattutto in questo momento. Il solo Giroud, a 36 anni, non può giocarle tutte. Le alternative, anche buone, sono rappresentate da Divock Origi, Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic. Tre centravanti, però, che non hanno mai dato garanzie dal punto di vista fisico. Lecito per Ibra, che a 41 anni sta praticamente facendo un favore a sé stesso nell’ostinarsi a non voler mollare il calcio. Ma gli altri due? Se Rebic e Origi fossero in forma, il Milan potrebbe di certo vantare uno dei reparti d’attacco più forti d’Italia e d’Europa.

Purtroppo, però, così non è. Troppi acciacchi, troppi infortuni per il belga e il croato. La buona notizia è che stamattina Divock è tornato ad allenarsi in gruppo, e sarà dunque disponibile per la gara contro il Lecce di sabato in campionato. Riuscirà a trovare una continuità fisica l’ex Liverpool? Si spera di sì. Per Rebic i tempi di recupero sono invece più lunghi. Si parla addirittura di una possibile cessione di Ante, che quasi sempre out per infortunio poco sta servendo alla causa rossonera.

Maldini e Massara, intanto, pensano già a tutelarsi. E per l’estate hanno messo nel mirino due profili in particolare per rafforzare l’attacco. Scopriamo di chi si tratta.

Milan, due profili per l’attacco: c’è un favorito

Il duo dirigenziale milanista sta tenendo d’occhio da parecchio tempo Kolo Muani, oggi attaccante dell’Enitracht Francoforte. Il francese, mondialista con la Nazionale di Deschamps, rappresenta in realtà un rimpianto per il Milan, dato che l’estate avrebbe potuto aggiudicarselo a parametro zero. Poi la scelta è ricaduta definitivamente su Divock Origi. Muani sta però mostrando grandissime cose, sia con il suo nuovo club che con la sua Francia. Non a caso si parla già dell’interesse di diverse big europee. Il Diavolo, tra queste, potrebbe tentare l’assolto in estate.

Ma il profilo preferito di Maldini e Massara è un altro, e milita in Serie A. Si tratta della rivelazione Rasmus Hojlund, prima punta giovanissima in forza all’Atalanta. Pescato dalla Dea nello Sturm Graz, Hojlund è costato ben 17 milioni di euro al club bergamasco. 19enne, 1,91 cm, mancino, rappresenta un attaccante di assoluta prospettiva. Il Milan lo sta monitorando attentamente, e potrebbe essere disposto ad un investimento notevole nel mercato estivo. A riportarlo è La Repubblica oggi.

Il danese Hojlund, sotto il punto di vista economico, è un profilo che potrebbe convenire rispetto a Kolo Muani, che già oggi vale 40 milioni di euro. Le valutazioni sono in corso, ma Maldini e Massara sembrano aver scelto il giocatore su cui puntare forte a giugno.