Calciomercato Milan, niente da fare: dal Brasile alla Premier

Niente da fare per il Milan! Secondo l’esperto di mercato, il giocatore è diretto verso un’altra meta e campionato. Sarà un rimpianto?

Il club rossonero non ha l’intenzione di fare mercato questo inverno. Un dato di fatto, confermato ad ampie lettere da Paolo Maldini nel pre partita di Milan-Torino. Il Direttore Tecnico del Diavolo ha ribadito ancora una volta come la volontà principale del club è quella di mantenere un’economia sostenibile e un bilancio controllato. Per questo, è valso come un avvertimento, non arriverà alcun innesto in questo mese di gennaio.

I grandi colpi dell’inverno milanista saranno esclusivamente i rinnovi di contratto. Portato a termine quello di Ismael Bennacer, si discuterà a breve e nella maniera più concreta possibile quello di Rafael Leao e infine quello di Olivier Giroud. Adesso c’è grande ottimismo nell’aria, con il Milan fiducioso di poter riuscire a chiudere entrambe le trattative.

Nonostante ciò, nel corso di questi giorni il club rossonero è stato dato sulle tracce di diversi giocatori. E’ assai probabile che Paolo Maldini e Frederic Massara stiano già cominciando a programmare il mercato estivo, una sessione nella quale gli investimenti saranno concessi. In tal senso, il duo dirigenziale rossonero aveva messo nel mirino un centrocampista di grande qualità, che al Milan avrebbe potuto dare il suo contributo.

Milan, dal Sud America alla Premier League

Maldini e Massara, sotto consiglio di Moncada, hanno seguito per tempo il giovanissimo centrocampista del Palmeiras, Danilo. Un profilo che ha attirato ben presto l’attenzione dei club europei, a conferma delle sue ottime potenzialità. Classe 2001, la promessa del calcio brasiliano è diventato in pochissimo tempo un titolarissimo della formazione del Palmeiras. 58 presenze, 7 gol e 4 assist la stagione scorsa. Un bel bottino, quanto basta per essere notato ed essere prelevato dal Sud America e portato nel Vecchio Continente.

Il Milan lo ha seguito praticamente per più di una stagione, forte anche dell’adattabilità di Danilo nel classico 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Tatticamente, il giovane è infatti molto duttile. Centrocampista di un reparto a tre o a due, ma anche trequartista in una posizione più offensiva. E’ uno di quei giocatori che parecchio piacciono all’allenatore del Milan. Ed effettivamente nel Palmeiras, Danilo è stato quasi sempre impiegato da mediano in un centrocampo a due. In un solo anno il suo valore di mercato è cresciuto notevolmente.

Se nel 2021 sarebbero bastati 13-15 milioni di euro per aggiudicarselo, quest’anno è balzato a 25 milioni il suo costo secondo Transfermarkt. Ma la notizia che fa clamore è che Danilo è già diretto in Europa in questo mercato invernale. Non in Serie A e non al Milan. L’affare è praticamente chiuso!

Danilo, visite mediche fissate

Come riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Palmeiras ha chiuso la trattativa con il Nottingham Forest per la cessione di Danilo. E’ la neo promossa di Premier League ad aggiudicarsi il giovane talento brasiliano del centrocampo. Le visite mediche del 21enne si svolgeranno nell’arco delle prossime 24/48 ore. Fondamentali i dettagli dell’operazione di mercato. Danilo si trasferisce al club inglese a titolo definitivo, e non attraverso il prestito con obbligo di riscatto come si era vociferato.



Costo totale? Il Nottingham è riuscito a strappare l’accordo per Danilo per una cifra complessiva di 20 milioni di euro. Nonostante il contratto del centrocampista col Palmeiras fosse in scadenza nel 2026. Insomma, un altro talento sudamericano è pronto a sbarcare in Europa, peccato non al Milan!