Il Milan è a Riad: le immagini del primo allenamento (FOTO)

Godiamoci insieme le prime immagini dei rossoneri a lavoro a Riad. Grande concentrazione e compattezza nei giocatori del Milan!

Il Milan è arrivato ieri a Riad, città dell’Arabia Saudita dove si disputerà la finale di Supercoppa Italiana. Il Diavolo incontrerà l’acerrima rivale Inter, in una partita che potrebbe rappresentare il primo trofeo stagionale dell’una o dell’altra squadra. Il gruppo di Stefano Pioli ha il solo obiettivo di vincere. Sarebbe una grande dimostrazione per i tifosi, che tanto stanno soffrendo il periodo sfortunato e negativo della squadra rossonera.

Il pareggio contro la Roma prima, l’uscita dalla Coppa Italia intanto, e il pareggio contro il Lecce infine. Il Milan è apparso abbattuto, mentalmente parlando. Mancano delle energie nella psiche dei giocatori, dato che la qualità quella non è mai mancata. Probabilmente, l’errore a San Siro contro i giallorossi ha rappresentato una vera mazzata per il Milan e per il suo allenatore. La squadra si è destabilizzata eccome.

Ma bisogna subito rialzarsi, e la finale contro l’Inter può essere la migliore occasione per farlo. Stefano Pioli, lo sappiamo, ha lasciato a Milanello gli infortunati. La notizia positiva riguarda invece la partenza con la squadra di Ante Rebic. In vista della gara di mercoledì, ci sono tutte le possibilità che il croato recuperi totalmente e sia a disposizione del suo mister. Ma come stanno andando le cose a Riad? Le prime immagini che ci arrivano mostrano un gruppo coeso e assolutamente concentrato.

Il Milan a Riad: primo allenamento