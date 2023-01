Dal Milan al Manchester City, Guardiola non ha dubbi: scelto il sostituto di Cancelo

Il giocatore che era stato ad un passo dal Milan è ora finito nel mirino di Pep Guardiola! Sarà lui il sostituto di Joao Cancelo…

Un mercato di gennaio che si sta rivelando stravolgente! Solitamente, le sessioni invernali di compravendite non riservano chissà quali sorprese, ma quella attuale che si appresta a concludersi è forse una delle più pazze di sempre! Abbiamo visto importanti trasferimenti, e la sensazione è che ce ne saranno altri, alcuni clamorosi, nelle ultime ore. A destare grande stupore è stato l’addio di Joao Cancelo al Manchester City.

Il terzino ex Juve e Inter è entrato in dissidio con Pep Guardiola, di conseguenza è stato posto sul mercato. Joao Cancelo è stato addirittura accostato al Milan in questa sessione di mercato, ma è chiaro che per costi non è un affare alla portata del club rossonero. La destinazione, alla fine, è stata delle più clamorose. Il giocatore portoghese si è trasferito in Bundesliga, alla corte di Julian Nagelsmann. Il Bayern Monaco è il club che gli ha offerto il rilancio, con ovviamente uno spazio di spessore in rosa.

Operazione in prestito, ma con un’opzione d’acquisto che pare si aggiri attorno ai 70 milioni di euro. Trattativa impossibile per il Milan, lo abbiamo detto! Adesso tocca a Pep Guardiola sostituire un profilo esperto e di grande qualità come Cancelo. C’è già il nome.

Guardiola, il sostituto di Cancelo non è lontano

La stampa inglese non ha dubbi. Il celeberrimo Pep Guardiola ha scelto il sostituto di Joao Cancelo. Di chi si tratta? Bisogna risalire ai Mondiali terminati a dicembre per comprendere chi è il giocatore i questione. Parliamo di Antonee Robinson, l’esterno degli Stati Uniti, compagno di Sergino Dest, che ha condotto un’ottima Coppa del Mondo. In forza al Fulham, attualmente, ha dato grande dimostrazione delle sue qualità in Qatar. Insomma, una vetrina diversa rispetto alla Premier League e al club nel quale milita.

Non si hanno ancora notizie certe in merito ad una trattativa in corso tra Manchester City e Fulham, ma pare che Guardiola non ha dubbi sulla scelta. Robinson! Quelli con la memoria più ferrea ricorderanno che l’americano è stato ad un passo dal Milan qualche anno fa!

Robinson al Milan, perchè l’affare è saltato

Nel 2020, l’esterno sinistro Antonee Robinson era praticamente un affare fatto per il Milan. Acquistato dal Wigan, è arrivato in Italia per svolgere le visite mediche nel mercato di gennaio di quell’anno. Doveva essere il vice Theo Hernandez: immaginate che fascia! Con Laxalt in uscita, Paolo Maldini non aveva dubbi che fosse la riserva perfetta per il francese. Purtroppo, però, una volta arrivato alla clinica La Madonnina sono state riscontrate delle anomalie fisiche, in particolare legate a degli scompensi cardiaci.

L’affare è saltato, con Robinson che pochi giorno dopo si è accasato al Fulham. Difatti, il problema riscontrato non gli aveva impedito di tornare a giocare. E oggi è sicuramente diventato uno dei laterali più interessanti in circolazione. Non a caso lo chiama Pep Guardiola! Rimpianto Milan? Diremmo di sì, dato che danni a Pioli manca un vice Theo Hernandez all’altezza.