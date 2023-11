Black Friday Milan store per maglie e accessori: c’è un’offerta imperdibile (FOTO)

I tifosi del Milan devono sfruttare al massimo le promozioni del Black Friday: ecco quanto costano le maglie e i prodotti ufficiali oggi.

In tutto il mondo oggi è il Black Friday, una vera e propria manna per il mondo consumistico. Ovvero la giornata, designata a livello commerciale, in cui vengono applicati sconti davvero pazzeschi su tutti i tipi di oggetti e merci, dall’abbigliamento al design, dai dispositivi elettronici agli utensili casalinghi e via dicendo.

Non poteva esimersi dal proporre promozioni interessanti anche il Milan. O meglio il proprio store digitale, che propone i prodotti ufficiali del club rossonero. I tifosi più accaniti, che amano vestirsi o adornarsi di materiali tipicamente rossoneri, non possono certo perdere questa occasione.

In tal senso è stata lanciata ormai da qualche giorno la Red&Black Friday Week, una serie di sconti che riguardano tutto il merchandising ufficiale AC Milan e reperibile sul sito dello store rossonero. Insomma, una vera opportunità per garantirsi maglie, tute, felpe ed oggettistica varia a prezzi irripetibili.

Maglia Milan, che offerta: 20% di sconto

Un richiamo davvero intrigante per gli appassionati milanisti, soprattutto per coloro che ogni anno vogliono accalappiare le maglie ufficiali da gara. Le casacche rossonere firmate Puma sono tra i prodotti più ricercati e richiesti, anche se spesso vengono considerate troppo costose.

Il Black Friday sullo store Milan fa al caso vostro: le tre maglie da gioco sono tutte scontate entro oggi del 20%. Dunque il costo per le casacche firmate Puma passa dai canonici 100 euro a 80 euro come promozione speciale del giorno. Ma non solo i kit ufficiali fanno parte delle offerte di questa speciale settimana.

Sconti importanti sulle tute ufficiali del Milan (da 85 a 68 euro solo per oggi), su tutto il materiale casual firmato da Theo Hernandez, facente parte della linea di abbigliamento TH19 x ACM. Idem per felpe, cappellini, sciarpe e t-shirt. Particolare attenzione alla linea speciale creata con la patch dei Rolling Stones, utilizzata anche dal Barcellona di recente.

In sintesi tutto il materiale tecnico, sportivo e ludico del Milan è scontato e soggetto a promozione fino a questa notte. Inoltre, per chi ordina on-line, la spedizione del materiale è gratuita per spese al di sopra dei 145 euro. Per usufruirne basta andare sul sito store.acmilan.com e scegliere i prodotti a voi più consoni. Un’occasione d’oro per trasformare il proprio guardaroba in un vero e proprio simbolo del milanismo.