Addio Estupinan, via libera: arriva il comunicato ufficiale

Le ultimissime notizie relative al sempre più probabile addio del terzino, che ha deciso l’ultimo derby: il punto della situazione

Pervis Estupinan è arrivato al Milan per prendere il posto di Theo Hernandez. L’ex Brighton dopo un inizio fatto di alti e bassi ha perso il posto da titolare: Massimiliano Allegri ha, infatti, iniziato a puntare sempre con più decisione su Davide Bartesaghi.

Il giovanissimo italiano, cresciuto nel Milan, è diventato un titolarissimo. Una pedina, ormai, inamovibile per il tecnico livornese. Contro l’Inter, però, l’ex Brighton ha avuto l’occasione di tornare dal primo minuto: le condizioni fisiche non ottimali di Bartesaghi hanno, infatti, spinto Allegri a prendere questa decisione.

Il gol ha di fatto salvato la sua stagione, ma in estate sarà addio. Una separazione voluta da tutti, che sta portando l’entourage di Estupinan a cercare una nuova sistemazione. Come più volte detto, l’Atletico Madrid è una possibilità concreta, ma è il ritorno in Premier la pista che sta prendendo quota.

In Inghilterra sono diverse le squadre che lo stimano e oggi è arrivato il comunicato ufficiale che spiana la strada di Pervis Estupinan verso il Tottenham. Gli Spurs, protagonisti di una stagione più che complicata, hanno cambiato ancora allenatore, decidendo di affidarsi a Roberto De Zerbi, che ha firmato un contratto a lungo termine.

Dovrà salvare il club londinese e ripartire da un nuovo progetto. Un progetto che è pronto ad accogliere Estupinan, particolarmente gradito dal tecnico italiano