Liberali nel mirino della Fiorentina, rimpianto Milan: il classe 2007 pronto alla Serie A

Mattia Liberali è sempre più protagonista con la maglia del Catanzaro che ha battuto nella semifinale di andata dei playoff di Serie B il Palermo per 3-0.

Classe 2007, il giovane talento è stato ceduto dal Milan al club calabrese durante la scorsa estate con il giocatore che si è trasferito in giallorosso a costo zero con il club rossonero che si è assicurato un 50% sulla futura rivendita del ragazzo.

Dopo un inizio di stagione non semplice, Liberali è diventato un punto fermo della formazione di Alberto Aquilani con un popolo intero che ora sogna una promozione che avrebbe del clamoroso considerata la presenza di diverse corazzate in questo campionato di Serie B. Quello che è certo è che Liberali abbia attirato le attenzioni di diverse squadre in vista della prossima stagione e per lui potrebbe arrivare la Serie A, sia con il Catanzaro che senza.

La Fiorentina, infatti, secondo quanto affermato da Fiorentinauno.com, avrebbe messo nel mirino l’ex Milan che viene valutato circa 12 milioni di euro dal Catanzaro. Una somma che permetterebbe al Milan di fare cassa con 6 milioni. Non è da escludere, però, che i rossoneri possano decidere di valutare un ritorno del giovane trequartista al Milan, dovendo di fatto pagare “solamente” la metà di quello che è il suo valore.