Il Napoli pensa ad Allegri in caso di addio di Conte: via al valzer di panchine

Mancano solamente novanta minuti alla fine della stagione con il Milan che dovrà centrare la vittoria contro il Cagliari per riuscire ad ottenere quello che era l’obiettivo minimo, ossia la conquista di un posto nella prossima Champions League.
Un risultato sportivo che, anche se dovesse essere raggiunto, potrebbe non bastare per vedere ancora Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera con gran parte del management che vorrebbe un nuovo cambio in panchina in vista della prossima stagione.
Nel caso in cui dovesse saltare la posizione di Allegri al Milan, il tecnico livornese potrebbe comunque proseguire la sua carriera in Serie A con il Napoli che lo avrebbe messo nel mirino se Antonio Conte dovesse dire addio ai partenopei. Dopo due stagioni, come spesso è capitato in passato all’attuale allenatore del Napoli, l’avventura di Conte potrebbe terminare con Allegri che rappresenterebbe un’opzione per la panchina degli azzurri.
Profilo apprezzato Aurelio De Laurentiis, Massimiliano Allegri è attualmente concentrato sugli ultimi novanta minuti da vivere alla guida del Milan per poi avere un confronto, probabilmente definitivo, con il club per decidere se proseguire o meno alla guida della squadra rossonera.