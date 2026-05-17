Ultima chance sprecata, Gimenez ha deluso di nuovo: sarà addio

La vittoria contro il Genoa ha riportato il sorriso in casa Milan con i rossoneri che ora hanno bisogno del successo sul Cagliari per sugellare la conquista di un posto nella prossima Champions League e ottenere l’obiettivo minimo della stagione.

Una vittoria che ha permesso agli uomini di Allegri di riconquistare il terzo posto in classifica, andando a superare la Juventus in classifica con i bianconeri scivolati al sesto posto.

Non ci sono solo note positive, però, in casa rossonera. A preoccupare è ancora una volta la prestazione di Santiago Gimenez, attaccante messicano che ha deluso in maniera netta a Genova venendo sostituito da Fullkrug e decisamente stroncato dalla critica.

Il classe 2001 sembra aver sprecato anche l’ultima chance di conquistare una conferma in vista della prossima stagione con il messicano che, con ogni probabilità, sarà ceduto alla fine del campionato con il Milan che potrebbe decidere di attendere la fine del prossimo mondiale. La speranza è quella che l’ex Feyenoord possa fare bene con la propria nazionale, tanto da attirare l’attenzione di alcune squadre europee che possano fare un’offerta da circa 30 milioni di euro per il suo cartellino.