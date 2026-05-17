Sinner vince a Roma, ora vola in classifica ATP

Non si ferma più Jannik Sinner con il tennista italiano che ha centrato la vittoria a Roma, ottenendo il successo nel sesto Masters 1000 consecutivo.

Una vittoria che porta l’azzurro ad allungare ancora di più in classifica ATP su Carlos Alcaraz, fermo attualmente per infortunio.

La vittoria su Ruud, arrivata in due set grazie al punteggio di 6-4, 6-4 con Sinner che ora è arrivato a quota 14700 punti in classifica ATP, staccando in maniera netta Alcaraz, fermo a 11960. Sotto i due il vuoto con Zverev che è a quota 5705. Un successo che fa ben sperare anche in vista del Roland Garros a Parigi, secondo Slam della stagione con Alcaraz che aveva vinto il primo in Australia.

Una giornata positiva per il Milan e il milanista Sinner con Jannik che vince a Roma e i rossoneri che arrivano dal successo di Genova che ha permesso agli uomini di Allegri di essere ancora padroni del proprio destino dovendo andare a vincere in casa contro il Cagliari in vista della prossima settimana.

Il prossimo impegno di Sinner sarà proprio in Francia al Roland Garros con l’azzurro che vuole provare a portare a casa il primo Slam della stagione.