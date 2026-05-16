Il futuro di Camarda dipenderà dal destino del Milan in Europa: le due opzioni

Momento di grande confusione in casa Milan con i rossoneri che dovranno cercare di centrare la qualificazione alla prossima Champions League per poi valutare quali investimenti portare a termine per migliorare la rosa.

Uno dei calciatori che dovranno capire il proprio destino è Francesco Camarda, centravanti classe 2008 che, durante la scorsa estate, è passato in prestito al Lecce con diritto di riscatto per i salentini e contro riscatto per i rossoneri. Una stagione non semplice anche per via degli infortuni che lo hanno frenato.

Il futuro di Camarda dipenderà da quello che sarà l’impegno europeo dei rossoneri in vista della prossima stagione. Nel caso in cui gli uomini di Massimiliano Allegri dovessero riuscire a raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League il giovane attaccante partirà per un nuovo prestito andando a giocare con maggiore continuità, probabilmente in un club di Serie B che possa lottare per la promozione.

Se il Milan dovesse disputare la prossima Europa League per Camarda potrebbero aprirsi le porte di una conferma in rossonero con il giovane centravanti che potrebbe trovare maggiore spazio considerato il fatto che i rossoneri non dovrebbero spendere molto in sede di calciomercato, affidandosi a quello che c’è in caso.