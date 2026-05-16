Genoa-Milan, Allegri: “Nuovo infortunio. Modric c’è. La verità sulla lita con Ibra”

Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia della partita contro il Grifone, in programma a Marassi. Le sue risposte ai giornalisti

E’ vigilia di campionato per il Milan di Massimiliano Allegri. In un clima surreale, il Diavolo è chiamato ad affrontare il Genoa per difendere il quarto posto in classifica che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Sono stati giorni pesantissimi e non per il ko rimediato contro l’Atalanta.

Tutti sono stati messi in discussione, dai dirigenti all’allenatore e i giocatori. Le parole di Gerry Cardinale non hanno di certo tranquillizzato l’ambiente. I tifosi non riescono a fidarsi del numero uno di RedBird e si aspettano la cacciata di Giorgio Furlani. Al momento, però, l’unico ormai certo di dire addio al Milan è Igli Tare.

In queste condizioni, dunque, il tecnico livornese ha dovuto preparare la partita contro il Genoa. Una partita in cui mancheranno Rafa Leao e Alexis Saelemaekers, entrambi squalificati per somma di ammonizione. Sono diverse, dunque, le tematiche alla vigilia di Genoa-Milan

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa

Si parte chiedendo di Modric: “E’ a disposizione. Ha provato la maschera e si è allenato con la squadra. Domani vediamo se gioca. Ricci ha avuto una distorsione alla caviglia”

Giorni complicati con tante parole legate al futuro di dirigenti e calciatori – “Sfideremo una squadra che gioca bene, dobbiamo essere molto bravi. Serve pazienza e poi domani sera vedremo. La squadra si è allenata bene, domani saremo pronti, ma ci vorrà un po’ di fortuna”.

Le parole di Cardinale vengo commentate da Allegri- “Fallimento senza Champions? Se sei al Milan è normale cercare di arrivare al massimo. Io dico sempre che il risultato che ottiene è quello che meriti. Poi alla fine della stagione si capiranno quali sono le problematiche. Confronto con Cardinale? Le sue parole mi hanno fatto piacere“.

Lite con Ibra? – “Sempre avuto un rapporto professionale con tutti. All’interno delle riunioni ho sempre avuto dei confronti in cui si può essere d’accordo e no… Ma noi dobbiamo pensare alla partita di domani”.

Fare il bene per il Milan – “Il Milan viene sempre prima di tutto. Il club è sopra di tutto, tutti sono di passaggio. Si deve lavorare per lasciare qualcosa di importante”.

Conosce Bezhani? “Non so chi sia…. Il 25 maggio la proprietà farà le sue valutazioni per il bene del Milan”.

Gioca Nkunku – “Domani ci sarà lui o Pulisic. Fullkrug sta bene così come Gimenez”.

Futuro di Allegri – “A fine stagione si analizzerà il tutto”.