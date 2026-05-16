Allegri si affida a Nkunku, scelto il Milan per Genova

Le ultimissime notizie relative alla formazione che dovrà affrontare il Diavolo di Massimiliano Allegri: il punto della situazione

E’ vigilia di campionato per il Milan. Un campionato che andrà in archivio con tante difficoltà dopo un girone di andata vissuto nei piani alti della classifica. Oggi il club rossonero fatica a pensare al campo e le attenzioni sono tutte rivolte alla dirigenza, al futuro che cambierà nuovamente il Diavolo.

In estate sarà ancora rivoluzione, ma per capire la portata bisognerà attendere la fine della stagione. I milioni della Champions League, infatti, sono vitali per evitare di cedere i migliori giocatori, ancora una volta. Massimiliano Allegri – nonostante le mille difficoltà e il caos scoppiato nelle ultime settimane – è intenzionato a portare a termine il proprio lavoro, raggiungendo l’obiettivo, la qualificazione alla prossima Champions League.

Il tecnico, dunque, sta provando a far gruppo per cercare di presentarsi nel miglior modo possibile alla partita contro il Genoa, che andrà in scena alle ore 12.00 allo stadio Marassi. Bisogna ottenere lo stesso risultato della Roma (eventualmente del Como) per restare tra le prime 4.

Le scelte di formazione, ecco l’undici di Allegri per Genoa-Milan

Dopo il ko contro l’Atalanta, Massimiliano Allegri è pronto a cambiare. Di certo non ci saranno Alexis Saelemaekers e Rafa Leao, entrambi squalificati per somma di ammonizione. A sostituire il belga, sarà sicuramente Athekame. Per quanto riguarda il portoghese, invece, c’è sempre più la convinzione di dare una maglia da titolare a Christopher Nkunku.

Il francese è stato uno di quelli che ha fornito segnali positivi durante il match contro l’Atalanta e non solo per il gol su rigore. Chi ci sarà, dunque, insieme all’ex Chelsea? Ha buone possibilità di giocare dall’inizio anche Santiago Gimenez, che nel corso del primo tempo non aveva certo fatto male, ma Allegri non ha ancora deciso e Fullkrug e Pulisic sono ancora in corsa.

Per quanto riguarda il resto della formazione, non sono previsti grandi cambiamenti. Dietro, Tomori si riprende il posto, affiancando Gabbia e Pavlovic. Tra i pali, ovviamente, Mike Maignan. A centrocampo si va verso la conferma di Samuele Ricci, con Adrien Rabiot. Più Youssouf Fofana che Ruben Loftus-Cheek. A sinistra, nonostante una condizione per nulla eccezionale, dovrebbe toccare ancora a Davide Bartesaghi. Estupinan, infatti, non offre le giuste garanzie.