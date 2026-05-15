Summit Cardinale-Ibra, via Furlani: nasce il nuovo Milan

Le ultimissime notizie relative al futuro del Diavolo, chiamato a scendere in campo domenica contro il Genoa, ma la proprietà programma l’avvenire

C’è una partita importante da preparare. Domenica alle ore 12.00, il Milan di Massimiliano Allegri scenderà in campo contro il Genoa, per la 37esima giornata di Serie A. Serve ritrovare la vittoria per riuscire a sperare di centrare la qualificazione in Champions League.

Il Diavolo ha ancora tutto nelle proprie mani e con due successi in due gare, né la Roma né il Como potrebbero scavalcarlo. Ma la squadra vista contro l’Atalanta preoccupa non poco. Appare svuotata e con la testa altrove. Difficile, d’altronde, trovare la giusta concentrazione con il caos che c’è da settimane attorno al Milan.

Tutti sarebbero in bilico: dai dirigenti ai giocatori. Ovviamente anche Massimiliano Allegri è stato messo in discussione, così come Igli Tare. Così, dunque, è davvero impossibile lavorare. Ma in queste ore si continua a parlare di futuro e il campo è ancora lontano.

Milan, Ibra incontra Cardinale: il volo a Londra

Stamani sono arrivate le dichiarazioni di Gerry Cardinale, in concomitanza con un blitz, vero e proprio, di Zlatan Ibrahimovic

🚨ESCLUSIVA #Sportitalia – Incontro a Londra tra Cardinale e i vertici della dirigenza del #Milan . Anche la posizione di #Furlani sarebbe attualmente oggetto di valutazioni. Poco fa #Ibrahimovic è stato intercettato a Linate, probabilmente di rientro proprio da Londra🔴⚫️ pic.twitter.com/vDDNA6xkDx — Sportitalia (@tvdellosport) May 14, 2026

E’ stato Sportitalia a intercettare lo svedese, di ritorno da Londra, dopo un summit con Gerry Cardinale. E’ evidente che sul tavolo delle discussioni è finito il futuro del Milan. Un futuro che potrebbe vedere – come raccontato in questi giorni – l’addio anche di Giorgio Furlani.

Con Massimo Calvelli come nuovo Amministratore Delegato, il ruolo di Zlatan Ibrahimovic sarebbe più centrale. Le decisioni legate al campo spetterebbero a lui. Lo svedese, qualora si decidesse di separarsi da Allegri, sarebbe decisivo anche nella scelta dell’allenatore.

Tra le ‘nuove’ figure a vestire il rossonero con l’asse Ibra-Cardinale rafforzato, potrebbe essere Adriano Galliani. Un ritorno che darebbe serenità al popolo rossonero. Anche se il mondo dei tifosi del Diavolo sogna ancora il rientro alla base di Paolo Maldini, colui che aveva risollevato il club prima di soccombere all’Inferno. Serve la sua Anima per rilanciare un Diavolo che sta bruciando sempre più.