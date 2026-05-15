Paolo Maldini si avvicina al ritorno al Milan in ottica futura con un indizio che fa capire come il rientro in società dell’ex dirigente rossonero non sia così impossibile.

La figura di Paolo Maldini è legata indissolubilmente al Milan e sempre sarà così con l’ex capitano dei rossoneri che ha fatto bene anche da dirigente negli anni passati in società, arrivando anche alla conquista dello scudetto nel 2022.

Sia su Snai che su Sisal il ritorno di Paolo Maldini all’interno della società del Milan viene quotato a 2,00. Una quota relativamente bassa se si pensa che al momento all’interno dell’organigramma societario rossonero sono presenti anche troppe figure. In occasione della sconfitta del Milan in casa contro l’Atalanta, sullo 0-3 in favore dei bergamaschi lo stadio di San Siro ha intonato proprio il nome di Maldini, augurandosi un suo ritorno a Milanello.

Al momento, restando così l’assetto societario, appare difficile immaginare un suo rientro immediato con Maldini che potrebbe essere attratto, invece, da un ruolo all’interno della nazionale italiana, a caccia di nuove figure per dare vita a un nuovo progetto che possa portare gli azzurri alla qualificazione ai mondiali del 2030.