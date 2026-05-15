Nella bufera spunta il primo nome per il mercato: occhi su Ndour della Fiorentina | ML

Mentre Gerry Cardinale sta facendo le sue valutazioni per il prossimo futuro del Milan, sia a livello societario che tecnico, iniziano a spuntare i primi nomi riguardanti il calciomercato rossonero per l’estate.

In casa Milan, in un momento fondamentale della stagione, con un accesso alla Champions League da conquistare, si sta vivendo un periodo di caos totale con grande incertezza sul futuro, sia su chi sarà il prossimo direttore sportivo della squadra, così come l’allenatore e altre figure fondamentali all’interno di una società calcistica.

È chiaro, però, che il lavoro non può fermarsi in casa Milan con il club che sta iniziando a valutare determinate piste di mercato per cercare di migliorare la rosa in vista della prossima stagione, considerato il fatto che tante rivali si sono già portate avanti con il lavoro. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, uno dei nomi che piace in vista del calciomercato estivo è quello di Cher Ndour, giovane talento della Fiorentina che ha fatto bene in questa stagione difficile per i viola.

Classe 2004, il centrocampista è uno dei punti fermi della nazionale under 21 di Silvio Baldini e sarà tra i convocati con la nazionale maggiore in vista delle amichevoli di giugno. Il Milan vede in lui il sostituto ideale di Loftus-Cheek, destinato a salutare alla fine del campionato in corso. La valutazione che la Fiorentina fa del suo talento è di circa 16 milioni di euro, una somma che il club potrebbe investire per uno dei giovani più interessanti del nostro campionato.