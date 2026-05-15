Tifosi traditi, Cardinale nel mirino: “Tempismo errato, contano solo i fatti”

Le dichiarazioni del numero uno di RedBird finiscono sotto la lente di ingrandimento dei tifosi ma anche dei giornalisti

In mattinata sono state pubblicate le dichiarazioni di Gerry Cardinale rilasciate al Corriere della Sera e a La Gazzetta dello Sport. Parole che non sembrano aver convinto il popolo rossonero: sia i tifosi che i giornalisti che si occupano del Milan sono apparsi critici dopo aver letto l’intervista.

Parla Cardinale, i commenti sui social

Della lunga intervista rilasciata da #Cardinale prendo esclusivamente la parte dove ammette la molteplicità di errori e dove parla di responsabilità nel mancato ottenimento di risultati, augurandomi sia sincero nel farlo. Per il resto, un copia-incolla di cose dette decine di… — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) May 15, 2026

Cardinale in quel niente che dice mette in discussione tutto e tutti. E intanto quello su cui pesa già un addio che sembra certo è il solo ds Tare. Spostare l’attenzione su ds e allenatore è distorsione della realtà — Michael Cuomo (@MichaelCuomo7) May 15, 2026

Se sul mercato incassi più di quanto spendi, se gli stipendi dei tuoi calciatori sono inferiori alle concorrenti, ci sono molte possibilità che ti stia sempre più indebolendo. Questo andava detto a Cardinale nelle 2 interviste sul Milan. Se poi sbagli i dirigenti, è il disastro. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) May 15, 2026

Non capisco il tempismo, per far ribollire il sangue al tifoso che già vive nella rabbia… dove sta il contenuto? Nell’ovvietà di una situazione che si ripete da anni? Nel mostrarsi forte, attento e presente quando invece denota di non averlo capito nel tempo il problema. È in… pic.twitter.com/NFmGCKjC1w — _marco94 (@RealMarco94) May 15, 2026

Intervista dell’uff. stampa di Cardinale (casualmente dopo che stampa estera mina reputazione), con domande/risposte prestampate su ciò che vorrebbe sentirsi dire i tifosi (e qualche strafalcione evidente).

Quando Gerry si siederà dopo 4 anni in sala stampa ne riparleremo. — Simone Cristao (@SimoneCristao) May 15, 2026

Serve passare dalle parole ai fatti. Le dichiarazioni di Gerry Cardinale non hanno per nulla convinto il tifoso del Milan, che si aspetta ben altro. Il numero uno di RedBird deve adesso dimostrare di aver capito quali sono i veri problemi del suo club.

L’errore di licenziare Paolo Maldini appare irrimediabile, ma serve gente competente che lavori per il Milan. Gente che faccia il bene della squadra. Il tifoso oggi ha paura perché qualsiasi scelta che si sta prospettando non lo rassicura. Cardinale ha portato il popolo rossonero a non tifare più.