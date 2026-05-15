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Tifosi traditi, Cardinale nel mirino: “Tempismo errato, contano solo i fatti”

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Le dichiarazioni del numero uno di RedBird finiscono sotto la lente di ingrandimento dei tifosi ma anche dei giornalisti

Gerry Cardinale
Tifosi traditi, Cardinale nel mirino: “Tempismo errato, contano solo i fatti” (Ansa) – MilanLive.it

In mattinata sono state pubblicate le dichiarazioni di Gerry Cardinale rilasciate al Corriere della Sera e a La Gazzetta dello Sport. Parole che non sembrano aver convinto il popolo rossonero: sia i tifosi che i giornalisti che si occupano del Milan sono apparsi critici dopo aver letto l’intervista.

 

Parla Cardinale, i commenti sui social

Serve passare dalle parole ai fatti. Le dichiarazioni di Gerry Cardinale non hanno per nulla convinto il tifoso del Milan, che si aspetta ben altro. Il numero uno di RedBird deve adesso dimostrare di aver capito quali sono i veri problemi del suo club.

L’errore di licenziare Paolo Maldini appare irrimediabile, ma serve gente competente che lavori per il Milan. Gente che faccia il bene della squadra. Il tifoso oggi ha paura perché qualsiasi scelta che si sta prospettando non lo rassicura. Cardinale ha portato il popolo rossonero a non tifare più.