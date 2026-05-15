Oltre i risultati deludenti dell’ultimo periodo, tra i tifosi del Milan c’è grande preoccupazione per quello che riguarda il futuro tecnico della squadra con Massimiliano Allegri che appare destinato a salutare la squadra alla fine del campionato.

Tra l’allenatore e gran parte dell’organigramma societario ci sono rapporti molto tesi con il tecnico livornese che potrebbe dire addio anche nel caso in cui dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League.

Oltre al futuro di Igli Tare e Massimiliano Allegri, a tenere col fiato sospeso i tifosi rossoneri ci sono le scelte di alcuni calciatori che si erano legati molto al nuovo allenatore nel giro di un anno. Tra questi c’è anche Mike Maignan che ha da poco rinnovato il contratto con il Milan dopo un’estenuante trattativa.

Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport il portiere sarebbe finito di nuovo nel mirino del Chelsea e, per restare al Milan avrebbe posto delle condizioni. Il capitano dei rossoneri vorrebbe la permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan e la possibilità di disputare la Champions League in vista della prossima stagione. Due fattori che al momento appaiono tutt’altro che scontati, anzi.

Il futuro dell’allenatore appare sempre più lontano da Milanello e per la Champions League serviranno 6 punti contro Genoa e Cagliari, in un momento estremamente difficile per la squadra.