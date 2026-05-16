Dal Liverpool al Milan, torna di moda Joe Gomez per i rossoneri: i dettagli

Obiettivo di mercato del Milan durante la scorsa estate, Joe Gomez è tornato ad essere un nome caldo per il mercato dei rossoneri in vista della prossima stagione.

Secondo quanto affermato da Matteo Moretto su Youtube, il Liverpool avrebbe offerto il cartellino del difensore inglese ai rossoneri per cercare di capire se ci sia interesse da parte del Milan di acquistare il centrale classe 1997.

Il contratto in scadenza nel giugno del 2027 impone al Liverpool di pensare alla cessione del difensore che ha rappresentato una delle prime alternative per il reparto arretrato di Arne Slot in questa stagione: “Il Liverpool è tornato a proporre Joe Gomez al Milan. Ora non è chiaro però chi deciderà se acquistare o meno un calciatore in casa rossonera e se ne tornerà a parlare alla fine della stagione. Al momento è un nome che il Milan tiene lì e poi deciderà se acquistarlo o meno”.

Quello che appare certo è che con gli addii di Igli Tare e Massimiliano Allegri, ormai praticamente certi, saranno tante le situazioni da valutare in casa rossonera, a partire dalle probabili cessioni. Calciatori come Rabiot e Maignan potrebbero chiedere di cambiare aria, soprattutto nel caso in cui non dovesse arrivare la conquista di un posto in Champions League.