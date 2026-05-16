Rivoluzione Milan, spunta Briatore e due dirigenti italiani

Il Diavolo può clamorosamente cambiare volto: ecco a cosa si sta pensando. Lo scenario è davvero incredibile

Un nuovo Milan, con dirigenti tutti italiani. E’ il clamoroso scenario che ha disegnato Cronache di spogliatoio pochi minuti fa. Uno scenario che porterebbe all’ennesima rivoluzione in casa rossonera

L’imprenditore italiano, oggi Executive Advisor per il team Alpine in Formula 1, sta lavorando per entrare nel Milan. Nell’affare sarebbero coinvolti anche Adriano Galliani, storico ex dirigente rossonero, e Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo 👀 pic.twitter.com/VJ5QpaglhK — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) May 16, 2026

L’imprenditore italiano, oggi Executive Advisor per il team Alpine in Formula 1, Flavio Briatore, sta lavorando per entrare nel Milan. Nell’affare sarebbero coinvolti anche Adriano Galliani, storico ex dirigente rossonero, e Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo.

Ricordiamo che Gerry Cardinale nel 2023 ha investito 200milioni di euro per acquistare il 24% delle quote di Alpine di Formula 1. Un ingresso nel team che ha portato liquidità fresca, ma i risultati non sono stati certamente esaltanti.

Briatore con Galliani e Carnevali, nasce il nuovo Milan

La notizia sta chiaramente già facendo il giro del mondo e sui social si possono vedere le prime reazioni dei tifosi:

Magari fosse vero arrivassero al Milan: Flavio Briatore

Consigliere Strategico / Vice Presidente / Responsabile Brand & Business Development (ruolo di alto profilo ma non operativo quotidiano). Adriano Galliani

Ruolo più probabile:

Amministratore Delegato (CEO) 👇 pic.twitter.com/mXMMc5wsHU —  CRUIJFF DEI BALCANI ❤🖤☮ (@GiancarloMazz18) May 16, 2026

Il Milan di Briatore.

Sto tremando. — Luca Nunziata (@lucanunziata2) May 16, 2026

mi sembra tutto surreale — mettiulines (@Matteo95842498) May 16, 2026

Piuttosto che Carnevali vado in B con l’Inter volentieri — Once De Gala (@OnceDeGala8) May 16, 2026

La succursale di Marotta, un sogno — FurlaniOut (@milangun7) May 16, 2026

Chiunque è meglio del cialtrone italo americano — Bookstore 📚 (@GuglielmoBask) May 16, 2026

Ti aspettiamo Flavio — MattiaM (@MattiaMinasi) May 16, 2026

Ragazzi ma la notizia della cordata di briatore interessata ad acquistare il milan l’ha data solo cronache? Non voglio illudermi — maxquelloserio (@maxquelloserio) May 16, 2026

Non credo lo vogliano acquistare, ma entrare con ruoli manageriali. Briatore e Cardinale collaborano con Alpine — theManis (@TheManis00) May 16, 2026

Le reazioni al possibile arrivo di Briatore al Milan sono diverse: c’è chi esulta anche perché “chiunque sarebbe meglio di chi c’è adesso” e chi pensa che servirebbe una ventata di freschezza, che non può essere rappresentata da chi vive il calcio da decenni. Gli ottimi rapporti, anche extra-campo, tra Marotta e Carnevali, poi, non sembrano far star tranquilli i tifosi rossoneri…