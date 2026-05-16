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Rivoluzione Milan, spunta Briatore e due dirigenti italiani

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Il Diavolo può clamorosamente cambiare volto: ecco a cosa si sta pensando. Lo scenario è davvero incredibile

Flavio Briatore
Rivoluzione Milan, spunta Briatore e due dirigenti italiani (Ansa) – MilanLive.it

Un nuovo Milan, con dirigenti tutti italiani. E’ il clamoroso scenario che ha disegnato Cronache di spogliatoio pochi minuti fa. Uno scenario che porterebbe all’ennesima rivoluzione in casa rossonera

 

L’imprenditore italiano, oggi Executive Advisor per il team Alpine in Formula 1, Flavio Briatore, sta lavorando per entrare nel Milan. Nell’affare sarebbero coinvolti anche Adriano Galliani, storico ex dirigente rossonero, e Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo.

Ricordiamo che Gerry Cardinale nel 2023 ha investito 200milioni di euro per acquistare il 24% delle quote di Alpine di Formula 1. Un ingresso nel team che ha portato liquidità fresca, ma i risultati non sono stati certamente esaltanti.

Briatore con Galliani e Carnevali, nasce il nuovo Milan

La notizia sta chiaramente già facendo il giro del mondo e sui social si possono vedere le prime reazioni dei tifosi:

Le reazioni al possibile arrivo di Briatore al Milan sono diverse: c’è chi esulta anche perché “chiunque sarebbe meglio di chi c’è adesso” e chi pensa che servirebbe una ventata di freschezza, che non può essere rappresentata da chi vive il calcio da decenni. Gli ottimi rapporti, anche extra-campo, tra Marotta e Carnevali, poi, non sembrano far star tranquilli i tifosi rossoneri…