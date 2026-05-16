Via dopo il mondiale: in due pronti a salutare, il Milan vuole fare cassa in estate

Il mondiale della prossima estate sarà un’occasione in casa Milan per cercare di fare cassa attraverso la cessione di due calciatori che potrebbero mettersi in mostra durante la prossima competizione in Messico, Canada e USA.

In attesa di capire chi sarà a dirigere le operazioni dal punto di vista societario e sportivo in casa Milan, i rossoneri iniziano a fare le prime valutazioni sulla rosa attualmente a disposizione con due calciatori che potrebbero dire addio alla squadra alla fine del campionato in corso, ma dopo il mondiale.

Il torneo che si disputerà tra le migliori nazionali del mondo sarà un’occasione per diversi calciatori di mettersi in mostra con il Milan che spera di salutare almeno due calciatori a prezzi più alti rispetto all’attuale valore dei loro cartellini grazie a buone prestazioni con la propria selezione.

È il caso di Leao e Musah, reduci da una stagione da dimenticare ma che potrebbero mettersi in mostra durante il prossimo mondiale. L’idea del Milan è quella di cedere Leao attorno ai 60 milioni di euro, mentre per Musah si spera di ottenere circa 25 milioni, la somma che l’Atalanta dovrebbe versare nelle casse rossonere in caso di riscatto, attualmente molto complicato da immaginare.