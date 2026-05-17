Genoa-Milan anche sul mercato: obiettivo in casa rossoblu

La partita, fondamentale, tra Genoa e Milan rappresenta anche un’occasione per i due club di parlare di calciomercato con i rossoneri che hanno messo nel mirino un calciatore dei rossoblu.

I rapporti tra Genoa e Milan sono ottimi come hanno dimostrato le operazioni che hanno visto come protagonisti De Winter e Colombo. Le due società potrebbero presto trovarsi per parlare di un altro giocatore che sarebbe finito nel mirino dei rossoneri.

Uno dei calciatori nel mirino del Milan sarebbe Johan Vasquez, difensore messicano del Genoa che potrebbe cambiare maglia al termine della stagione in corso. Il valore del cartellino del messicano viene valutato dai rossoblu circa 14 milioni di euro, ma potrebbe salire nel caso in cui dovesse vivere un buon mondiale da giocare in casa con la propria nazionale durante la prossima estate.

I 10 milioni per Colombo potrebbero favorire l’affare Vasquez

Considerati i 10 milioni di euro che il Genoa deve al Milan per il cartellino di Lorenzo Colombo, potrebbe andare in scena una sorta di scambio con un conguaglio economico in favore dei liguri.

Il tutto, però, sarà rimandato con ogni probabilità alla fine del mondiale che si disputerà in estate.