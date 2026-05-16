Ufficiale: Lewandowski saluta il Barcellona, il messaggio del polacco

La notizia era nell’aria da tempo, ma ora è ufficiale l’addio di Robert Lewandowski al Barcellona con l’attaccante polacco che, dopo aver vinto il campionato con i catalani, è pronto a una nuova avventura.

Accostato più volte al Milan durante le scorse settimane, oltre che alla Juventus, l’attaccante classe 1988 è alla ricerca di una nuova squadra che possa permettergli di essere ancora protagonista nel calcio europeo. La volontà dell’ex Borussia Dortmund e Bayern Monaco, infatti, sarebbe quella di non accettare la corte che arriva dagli USA e dall’Arabia Saudita, con l’intenzione di giocare almeno un altro anno in Europa.

In casa Milan non sembrano essere tutti concordi sul possibile acquisto di Lewandowski in vista della prossima stagione per via dell’età e il caos societario scoppiato negli ultimi giorni non sembra favorire un colpo del genere. Questo il messaggio su Instagram pubblicato da Lewandowski per salutare i blaugrana.



Non è da escludere che la Juventus possa riuscire a convincerlo a scegliere i bianconeri, così come sono da tenere in seria considerazione le possibilità riguardanti la Premier League.