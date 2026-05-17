Blitz di Cardinale, sorpresa a Marassi

E’ successo prima del calcio d’inizio tra il Milan e il Genoa: il numero uno di RedBird è arrivato a Genova

Gerry Cardinale a Genova. Il numero uno di RedBird dopo l’intervista ai microfoni del Corriere della Sera e de La Gazzetta dello Sport, è sbarcato in Italia e si è recato a Marassi, dove assisterà alla gara tra il suo Milan e il Genoa.

Le immagini postate dal collega Giovanni D’Elia mostrano il proprietario del Diavolo pronto ad entrare allo stadio. Gerry Cardinale, come appreso, si è recato presso gli spogliatoi insieme a Igli Tare e Giorgio Furlani per stare vicino alla squadra.

Parla Allegri: le dichiarazioni pre-gara

Prima del calcio d’inizio di Genoa-Milan è stato Massimiliano Allegri a presentarsi ai microfoni di DAZN. Nelle ultime gare era stato sempre Igli Tare a farlo. E’ molto probabile che per evitare domande imbarazzanti legate al suo futuro, si è preferito far parlare il mister.

In questi giorni, i media hanno dato per certo l’addio di Igli Tare. Ma serve pensare al campo e alla gara, da vincere, contro il Genoa. Il Diavolo ci proverà con Luka Modric in panchina: “Ieri ha fatto allenamento con la squadra, ha avuto un brutto infortunio e nessuno se lo aspettava. Oggi è a disposizione, vedremo se ci sarà la possibilità di farlo giocare”.

Come ha gestito la settimana con la squadra? “Abbiamo lavorato – prosegue Allegri -. È normale che sono momenti importanti della stagione. Oggi c’è questa partita importante, cerchiamo di farla per bene, facendo una bella prestazione con un buon risultato”.

Sente la pressione? “Quando giochi per gli obiettivi è ovvio che c’è pressione. L’unica cosa che dobbiamo fare oggi è non avere ansia e fretta di vincere la partita, perché ultimamente, soprattutto nei primi tempi, abbiamo fatto male e abbiamo subito gol in maniera troppo facile”.

Nel frattempo, Fabio Paratici, dato come possibile successore di Igli Tare, allontana le voci sul Milan ai microfoni di Sky: “Ho appena preso casa a Firenze e volete farmi già cambiare casa? Guarda, se mi aveste visto in questi tre mesi non mi fareste questa domanda. Sono super concentrato sulla Fiorentina di adesso e su quella del futuro. Sono molto focus e non ho nient’altro da dire. Fa sempre piacere ricevere attestati di stima ma questo non significa che si debba cambiare”.