Pagelle Genoa-Milan, i voti della partita: Nkunku-Athekame decisivi, Gimenez un fantasma

Le pagelle di Genoa-Milan, in campo alle 12.00 per il match di Serie A. Il migliore e il peggiore in campo
Vittoria e terzo posto. Il Milan di Massimiliano Allegri batte il Genoa grazie alle reti di Christopher Nkunku e Athekame.
Primo tempo al piccolo trotto per il Diavolo. Pavlovic e compagni mantengono il baricentro basso con l’obiettivo di rischiare il meno possibile. Così dopo 45 minuti non ci sono occasioni da rete. Nella ripresa un’ingenuità di Amorim, porta il Milan dal dischetto, al 50esimo.
Dagli undici metri si presenta, ancora una volta, Christopher Nkunku (colui che si è guadagnato il rigore) che spiazza Bijlow.
Dopo il gol del vantaggio, la partita viene sospesa per qualche minuto: pioggia di fumogeni in campo, ma sul terreno di gioco arriva anche una moneta. Il Diavolo dopo la ripresa del gioco gestisce bene e trova il raddoppio con Athekame, bravissimo a battere Bijlow con un preciso sinistro. All’87’ Vasquez, dopo una serie di rimpalli, riapre la partita da due passi.
Il migliore
Christopher Nkunku è ancora una volta il migliore in campo. Il francese trasforma un rigore dopo esserselo procurato. Sblocca così una partita che fino a quel momento era stata davvero povera di emozioni.
Il peggiore
Ennesima prova incolore di Santiago Gimenez. Dopo gli ottimi segnali arrivati nel corso del primo tempo contro l’Atalanta, il messicano torna a far male con una prestazione alquanto deludente. Non riesce a duettare con Nkunku e quando gli capita la palla buona per portare avanti il Milan gli tremano le gambe.
I voti di Genoa-Milan
Maignan 6,5
Tomori 5,5
Gabbia 6
Pavlovic 6
Athekame 7
Jashari 5,5
Fofana 5
Rabiot 6
Bartesaghi 6
Gimenez 5
Nkunku 7
All. Allegri 6
SOSTITUZIONI
Ricci 6
Fullkrug 6,5
Pulisic 6,5
De Winter 5
Loftus-Cheek s.v.
TABELLINO
GENOA-MILAN 1-2
GENOA (4-3-1-2): Bijlow; Ellertson, Otoa, Marcandalli, Vásquez; Malinovskyi, Amorim, Frendrup; Baldanzi, Vitinha; Colombo. A disp.: Leali, Sommariva; Doucouré, Klišys, Martín, Ouedraogo, Sabelli, Zätterström; Grossi, Lafont, Masini; Ekhator, Ekuban. All.: De Rossi.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. A disp.: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Ricci, Modric, Loftus-Cheek, Pulisic, Fullkrug, Balentien, Sardo, Vladimirov. All. Massimiliano Allegri
GOL: 50′ Nkunku su rigore, 80′ Athekame, 87′ Vasquez (G)