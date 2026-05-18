Briatore e Galliani al Milan, l’annuncio ufficiale

Arrivano le dichiarazioni del dirigente, destinate a far discutere: il punto della situazione in vista della prossima stagione

Sono stati giorni intensi per il Milan. Il Diavolo ha vissuto una settimana di passione, con un susseguirsi di notizie che non hanno certo fatto il bene di Matteo Gabbia e compagni. La squadra, però, è riuscita a compattarsi e a ritrovare una vittoria preziosa, che avvicina il Milan alla qualificazione alla prossima Champions League.

Poi si capirà quale sarà il futuro del Diavolo. Gerry Cardinale è chiamato a prendere decisioni forti perché è evidente che il gruppo di lavoro costruito attorno a Giorgio Furlani ha fallito. Serve ripartire, azzerando le attuali cariche.

Il primo a fare le valigie, così, potrebbe essere proprio l’attuale Amministratore Delegato, messo in discussione anche dallo stesso numero uno di RedBird, dopo le contestazioni da parte del popolo rossonero. Ci sarà da capire anche cosa ne sarà del futuro di Zlatan Ibrahimovic, ma allo stesso tempo ci sono dubbi pure su Massimiliano Allegri.

E’ impossibile pensare che lo svedese e il tecnico italiano possano convivere da protagonisti la prossima stagione. La palla passa, dunque, a Gerry Cardinale, che ieri ha deciso di accomodarsi accanto a Calvelli e Tare allo stadio. Solo un caso? Difficile da crederci…

Galliani e Briatore al Milan: parla Carnevali

Nel frattempo, nelle scorse ore Cronache di Spogliatoio ha lanciato una clamorosa indiscrezione: Flavio Briatore e Adriano Galliani starebbero pensando di diventare i protagonisti della rinascita del Milan. Insieme a loro, anche Giovanni Carnevali.

Il dirigente dei neroverdi, intervenuto ai microfoni di DAZN, non ha smentito la notizia: “Essere accostato a un grande club come il Milan fa piacere, perché tutti noi abbiamo l’ambizione. Sono 13 anni che sono a Sassuolo, ho fatto bene tanti anni, ma per il momento sono soltanto parole. Non c’è stato nessun contatto..”.

Chi, invece, ha deciso di prendere con decisione le distanze dalle notizie che lo vorrebbero in rossonero è stato Fabio Paratici, dato come possibile successore di Igli Tare: “Ho appena preso casa a Firenze e volete farmi già cambiare casa? Guarda, se mi aveste visto in questi tre mesi non mi fareste questa domanda – afferma ai microfoni di DAZN -. Sono super concentrato sulla Fiorentina di adesso e su quella del futuro. Sono molto focus e non ho nient’altro da dire. Fa sempre piacere ricevere attestati di stima ma questo non significa che si debba cambiare”.