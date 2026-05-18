Furlani nervoso, il blitz di Cardinale cambia tutto: il nuovo Milan

Le ultimissime notizie relative al futuro del club rossonero: il numero uno di RedBird ieri era allo stadio Marassi. Il punto della situazione

Il Milan di Massimiliano Allegri ha ritrovato la vittoria e un po’ di serenità. Il 2 a 1 contro il Genoa, permetterà a Matteo Gabbia e compagni di vivere una settimana decisamente più tranquilla. La guardia, però, deve continuare ad essere alta.

Contro il Cagliari bisogna vincere per evitare di fare calcoli. Troppo complicati, con la Roma a pari punti e Juve e Como a due lunghezze. Conquistare il successo significherebbe arrivare almeno al terzo posto. I sardi, battendo il Torino, si sono salvati e non hanno più nulla da chiedere al campionato, ma non è detto che sia un bene. Le sfide contro il Sassuolo, l’Udinese e lo stesso Genoa ci insegnano che nessuna regala nulla.

Dopo la partita contro il Cagliari, dunque, sarà finalmente tempo di bilanci. Una qualificazione in Champions League eviterà l’ennesima rivoluzione, ma i cambiamenti ci saranno. Sono inevitabili, ma bisognerà capire a chi sarà affidato il mercato.

Cardinale disegna il nuovo Milan

Nei giorni scorsi si è dato per certo l’addio di Igli Tare al Milan. Ieri nel pre-gara non è stato lui a parlare, ma Massimiliano Allegri. E’ sembrato un segnalo. Allo stadio, però, il Direttore sportivo rossonero era seduto accanto a Gerry Cardinale.

Che idea vi siete fatti di queste sedute?

Il pres e Calvelli con Igli Tare. Un caso? Assegnazione casuale o voluta? pic.twitter.com/QE2F7NmzwD — Luca Cohen (@lucacohen) May 17, 2026

Il popolo del Diavolo lo ha notato, evidenziando anche come alla destra del numero uno di RedBird ci fosse Massimo Calvelli, colui che potrebbe diventare il nuovo Amministratore Delegato del Milan. Giorgio Furlani è sotto esame e ieri nella pancia del Marassi nel post gara è apparso più nervoso del solito.

L’attuale Ad può davvero chiudere la sua avventura al Diavolo. I tifosi, che hanno manifestato a San Siro e firmato la petizione, incrociano le dita. Quel frame, mostrato in tv, con Cardinale, Calvelli e Tare, però, sta facendo discutere tanto sui social.

Ma ci sono altre due questioni da risolvere, quella relativa ad Ibra e ad Allegri. Il diverbio non è stato smentito e ieri lo svedese è rimasto ancora lontano dal Milan. E se Cardinale avesse già deciso di puntare tutto sul tecnico livornese? Pochi giorni e capiremo.