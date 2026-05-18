Vlahovic al Milan, ennesimo ribaltone: la data dell’annuncio

Le ultimissime notizie relative al calciomercato del Diavolo. I rossoneri sono pronti ad acquistare il grande bomber

Gli è bastato mettere piede in campo per tornare a segnare. Così dopo il lungo infortunio, Dusan Vlahovic ha realizzato le ultime reti della Juventus, contro il Verona e il Lecce. Reti che hanno fruttato quattro punti. Contro la Fiorentina, ieri, è arrivato il ko, ma il serbo l’aveva messa dentro ugualmente. Dopo la revisione al VAR, però, è stato annullato.

Così sono otto i centri (e due assist) in questa stagione tribolata, con solo 1100 minuti giocati. Il vizio del gol, ovviamente, non l’ha mai perso e con lui in campo la Juve avrebbe vissuto, verosimilmente, un altro tipo di stagione. Sia David che Openda, infatti, non sono stati all’altezza della situazione.

La Juventus, dopo la 37a giornata di Serie A, si trova fuori dalla zona Champions League e ha bisogno che due squadre tra Milan, Roma e Como facciamo un passo falso per qualificarsi. Un disastro sesquipedale che inevitabilmente porterà delle conseguenze.

Il calciomercato non potrà non risentirne, a partire dal grande colpo Bernando Silva. Sembrava davvero tutto apparecchiato, ma senza Champions League il portoghese prenderà altre strade. Non sarà però l’unico a farlo. Dusan Vlahovic non ha alcuna intenzione di rimanere a queste condizioni.

Milan, ecco Vlahovic: è il momento dell’affondo

La firma sul contratto non è arrivata soprattutto per questo motivo. Il serbo sta aspettando di capire se i bianconeri strapperanno la qualificazione. Se non dovesse succedere tornerà a guardarsi attorno, anche se verosimilmente sarà chiamato a rinunciare a qualche milione.

Dal 25 maggio, dunque, ne sapremo di più. Ogni giorno potrà essere davvero quello giusto per una firma sul nuovo contratto. Il Milan, con un pass in tasca, è pronto a farsi sotto. L’arrivo del giovane Kostic ha aperto un importante canale con il suo agente.

Il Diavolo ha bisogno a tutti i costi di un centravanti come Dusan Vlahovic ed è arrivato il momento di provare ad affondare il colpo. Gerry Cardinale dovrà risolvere il prima possibile le beghe dirigenziali. Il Milan non più perdere tempo. Entro la fine del mese di maggio, il numero uno di RedBird è chiamato a dare dei segnali importanti: dalla scelta degli uomini giusti in società e dal mercato. Gli svincolati come Goretzka e appunto Dusan Vlahovic possono essere subito rossoneri. Così tornerebbe l’entusiasmo