Goretzka si avvicina al Milan, ma il suo arrivo dipenderà da Allegri

Da tempo il nome di Leon Goretzka è accostato al Milan per la prossima stagione con i rossoneri alla caccia di un calciatore esperto e di qualità per il proprio centrocampo.

Il classe 1995 ha ufficialmente salutato il Bayern Monaco dopo l’ultima partita disputata con il club tedesco e ora è pronto a cambiare maglia per una nuova avventura, ancora in Europa, dicendo di no alle possibilità che portano ad Arabia Saudita o USA.

Il Milan appare in vantaggio rispetto alla concorrenza con i rossoneri che avrebbero messo da tempo sul piatto un triennale da circa 5 milioni di euro a stagione. Un affare che potrebbe andare in porto nel caso in cui il Milan dovesse riuscire a battere il Cagliari nell’ultima giornata di campionato, anche se l’accesso alla prossima Champions League potrebbe non bastare per vedere il tedesco con la maglia rossonera.

Un’altra discriminante sarà la presenza di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan per la prossima stagione. L’allenatore livornese appare in forte dubbio dopo il caos societario che ha messo in forse la sua conferma alla guida della squadra. Se non dovesse esserci più Allegri sulla panchina del Milan, la scelta di Goretzka, fortemente voluto dal livornese, potrebbe ricadere su un’altra big europea.