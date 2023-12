Milan-Frosinone, Sky o Dazn: streaming e diretta tv, dove vederla oggi

Milan e Frosinone si affrontano nella 14.a giornata di Serie A. Tutte le indicazioni su dove vedere la partita di sabato 2 dicembre con calcio d’inizio alle 20.45

Milan e Frosinone tornano ad affrontarsi a San Siro a quattro anni di distanza dall’ultima sfida disputata nel campionato 2018-19 e vinta dai rossoneri 2-0.

In quella partita, giocata alla penultima giornata, c’erano in palio tre punti fondamentali per il Milan di Gattuso, in lotta contro l’Inter per il quarto posto Champions poi svanito in extremis. Stessa situazione, stasera, per il Milan di Pioli che non può permettersi ulteriori passi falsi per mantenere le distanze dalla Juve, provvisoriamente capolista e, chissà, accorciare dall’Inter attesa dallo scontro diretto con il Napoli.

Sarà un Milan di nuovo in grande emergenza quello opposto alla compagine di Di Francesco, autentica sorpresa di inizio stagione. Pioli non potrà disporre ancora di Leao infortunato e Giroud squalificato. Emergenza totale in difesa dove alle assenze di Kalulu, Kjaer e Pellegrino si è aggiunta quella di Thiaw. Al suo posto dovrebbe giocare Hernandez da centrale con Florenzi a sinistra. In avanti stesso tridente schierato con il Borussia con Pulisic, Jovic e Chukwueze.

Milan-Frosinone, dove vedere il match

Alla stregua di quanto avvenuto la scorsa settimana con la Fiorentina, anche Milan-Frosinone sarà trasmesso in simulcast su Sky Sport e, in streaming, su Dazn. Non è prevista la diretta tv su Zona Dazn (canale 214 del decoder Sky e di Tivusat) che trasmetterà, domani, il big match tra Napoli e Inter.

Sia su Sky che su Dazn, approfondimenti e interviste a fine partita. In tarda serata già disponibile, su Sky, la replica del match. Su Dazn, invece, la differita è visibile on demand anche nei prossimi giorni. Basta selezionare, dalla app, la finestra dedicata alla partita dal menù dedicato alla Serie A.

Contro il Frosinone, comincia un Dicembre ricchissimo di impegni per il Milan tra Serie A e Champions League. Sabato prossimo, 9 dicembre, dalle 18, big match in trasferta contro l’Atalanta (in esclusiva su Dazn e Zona Dazn). Mercoledì 13 dicembre, il Milan si gioca il tutto per tutto in Champions a Newcastle nella partita visibile, in esclusiva, in streaming su Amazon Prime Video senza concomitante diretta in chiaro o su Sky.

Dicembre proseguirà con il match di domenica 17 dicembre alle 12.30 contro il Monza (diretta in simulcast su Sky e Dazn) e con il turno pre natalizio di venerdì 22 dicembre con la Salernitana in trasferta (esclusiva Dazn e Zona Dazn).