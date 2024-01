Pioli: “Leao mi ha detto che calcerà il prossimo rigore. Zirkzee? Fantastico, lo seguo da anni”

Pioli ha parlato ai microfoni dei giornalisti al termine di Milan-Bologna a San Siro: ovviamente c’è delusione per il pareggio subito nel recupero finale.

I rossoneri mancano la quinta vittoria consecutiva in campionato. Il Bologna al 92′ ha realizzato il rigore del 2-2 con Riccardo Orsolini. Il Milan di penalty ne ha sbagliati due, ma si era comunque portato avanti con la doppietta di Ruben Loftus-Cheek dopo il gol iniziale di Joshua Zirkzee.

Stefano Pioli nel post-partita di San Siro ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Rammarico di non aver vinto la partita. Vero che abbiamo sbagliato due rigori e occasioni, ma eravamo riusciti ad andare in vantaggio. Non possiamo mollare l’attenzione e la determinazione in fase difensiva. Peccato, la prestazione l’avevamo fatta. Non è stato sufficiente vincere una partita importante da vincere. Con 9-10 giocatori in area non riusciamo a raddoppiare su Theo e a prendere l’inserimento“.

Si parla poi dei due rigori falliti: “Giroud e Theo sono ottimi rigoristi, purtroppo non è stata la loro migliore serata. Speriamo di averne altri e segnare“.

Pioli deluso dopo Milan-Bologna

Il Milan guarda più davanti o dietro in classifica? Il mister risponde così: “Guardiamo noi stessi e non siamo contenti. C’erano tante cose dentro la partita di cose con i 3 punti. Quinta vittoria di fila, 7 punti più dell’anno scorso e gli stessi dell’anno dello Scudetto. Ci sono delle cose positive, però su altre dobbiamo crescere“.

Pioli ha proseguito così la sua analisi: “Noi cerchiamo risultati attraverso le prestazioni. Siamo mancati in certe situazioni. Penso che se fosse finita 2-1 la nostra fiducia, la nostra convinzione e tutto sarebbero diversi. Peccato, avremmo avuto più morale e più classifica… Dobbiamo cercare di abbinare prestazioni e risultati. Ci dispiace, dobbiamo analizzare tutti i particolari. Abbiamo commesso un’ingenuità. Nel secondo tempo meglio del primo, abbiamo anche concesso poco. Questo sarà un altro insegnamento per il nostro percorso e il nostro futuro“.

Un commento anche su Joshua Zirkzee: “Un grande giocatore, sicuramente. Lo seguivo già ai tempi del Bayern Monaco e poi al Parma. Calciatore fantastico, di fisicità e qualità, ha tutto. A Bologna sta facendo molto bene“.

Infine un retroscena sull’uscita di Rafael Leao: “Lui mi ha detto che il prossimo rigore lo tira lui. Non è che in allenamento ne segni tanti, però magari in partita andrà diversamente… Tira il prossimo? Non lo so, vediamo“.