Tare pronto a chiudere l’ultimo acquisto: subito in campo per Milan-Cremonese

Con l’ufficialità di Athekame, Tare si può dedicare all’ultimo acquisto di questo mercato: vuole chiudere in tempo per la prima di campionato

Settimana di grande fermento in casa rossonera per il calciomercato. In seguito alla cessione di Malick Thiaw al Newcastle, Igli Tare si è subito attivato per completare velocemente il reparto difensivo: Koni De Winter con il Genoa è stato chiuso nel giro di due giorni ed è già stato ufficializzato, col giocatore che si è già allenato per la prima volta con la squadra a Milanello. Lo stesso accadrà anche ad Athekame oggi: stamattina l’ufficialità, nel pomeriggio il primo allenamento. Un colpo molto interessante dallo Young Boys per circa 10 milioni: finalmente Massimiliano Allegri ha un terzino destro, ma è probabile che per vederlo coinvolto da titolare bisognerà aspettare un po’.

Entrambi faranno parte del gruppo che domenica affronterà il Bari in Coppa Italia, con buone possibilità di vedere addirittura De Winter dal primo minuto. D’altronde, nell’amichevole col Leeds abbiamo visto subito in campo Jashari, arrivato solo due giorni prima. Allegri e la squadra sono quindi concentrati sul primo impegno ufficiale della stagione, nel frattempo Tare lavora a Casa Milan per finalizzare l’acquisto che, molto probabilmente, chiuderà il mercato dei rossoneri.

Il Milan avanza per Hojlund, tutti i dettagli

Il Milan, lo sappiamo, è alla ricerca di un attaccante. Oggi il reparto è ricoperto dal solo Santiago Gimenez, in attesa di capire cosa ne sarà di Noah Okafor (con il Leeds che si è fatto avanti timidamente nelle ultime ore). Serve un’altra punta, ma soprattutto serve una punta con caratteristiche diverse dal messicano. Dopo aver pensato a lungo a Dusan Vlahovic, il Milan ha cambiato rotta e si è diretto verso Manchester per convincere Rasmus Hojlund a tornare in Serie A.

Lo United, che ha appena acquistato Benjamin Sesko dal Lipsia, ha subito dato il via libera: prestito di 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 45 milioni. Il giocatore, invece, è apparso fin da subito un po’ titubante. Non nei confronti del Milan, bensì sulla volontà di restare coi Red Devils e giocarsi le sue opportunità. Nelle ultime ore però il giocatore danese ha dato maggior apertura al Milan: come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, lui e il suo entourage chiedono garanzie sul progetto tecnico e anche sull’eventuale riscatto. L’obiettivo di Tare è di chiudere la trattativa in tempo per la prima giornata di Serie A, in programma il prossimo 23 agosto contro la Cremonese. Per quell’occasione, Hojlund potrebbe essere già in campo con la maglia rossonera.