Okafor in Serie A, colpo a sorpresa: torna in prestito

L’attaccante svizzero non sta convincendo nella sua esperienza in Premier League: ci sarà un ritorno in Italia?

Tra i calciatori che hanno lasciato il Milan durante la scorsa sessione estiva del calciomercato c’è anche Noah Okafor, che si è trasferito in Inghilterra per giocare nel Leeds United. Reduce da una stagione non esaltante, metà della quale passata in maniera anonima in prestito al Napoli, è stato comunque venduto a una buona cifra.

Il club rossonero ha incassato 19 milioni di euro e l’accordo prevede anche ulteriori 2 milioni di euro di bonus. Era arrivato a Milano nel mercato estivo 2023 per circa 15,5 milioni e due anni dopo è stata messa a bilancio una plusvalenza di 9,7 milioni di euro, dato che il costo residuo del cartellino al 30 giugno 2025 era sceso a 9,3 milioni di euro.

Noah Okafor dal Milan al Leeds United: i numeri

Il Leeds United era in Championship nella scorsa stagione e ha conquistato la promozione diretta in Premier League con il primo posto in classifica. Vuole evitare una nuova retrocessione e ha fatto un po’ di investimenti per mettere l’allenatore Daniel Farke nella condizione di poter ottenere la salvezza. Al momento, la squadra occupa il sedicesimo posto con 19 punti, +6 rispetto alla zona retrocessione.

Okafor ha totalizzato 14 presenze e 2 gol in campionato. Ha segnato il 20 settembre nella vittoria esterna sul campo del Wolverhampton e il 4 ottobre nella sconfitta casalinga contro il Tottenham. Per 11 volte è partito titolare, le ultime 3 consecutive, e in 3 occasioni è subentrato a partita in corso. Sta giocando come seconda punta nel 3-5-2, affiancando Dominic Calvert-Lewin (7 reti finora). Le prestazioni dello svizzero non stanno convincendo particolarmente e il suo futuro nel Leeds United potrebbe non essere sicuro.

Futuro ancora in Serie A?

Da capire se già nel mese di gennaio 2026 potrebbe aprirsi qualche scenario riguardante un trasferimento, magari in prestito. Altrimenti, se ne riparlerà in estate, se Okafor non dovesse più rientrare nel progetto della squadra inglese. Dipenderà anche dalla eventuale salvezza del Leeds United.

Per il futuro dell’attaccante svizzero non va escluso un ritorno in Serie A, dove potrebbe fare comodo a qualche squadra. Anche se al Milan non aveva giocato con continuità e l’esperienza a Napoli è stata anonima, è comunque un calciatore con delle qualità e che nel giusto contesto potrebbe riuscire a incidere.