Milan, Allegri annuncia tre “nuovi acquisti” in attacco

Allegri ha parlato in conferenza stampa di quelli che saranno per lui i nuovi acquisti: le sue parole alla vigilia di Bologna-Milan

Mancano poche ore alla conclusione del mercato. Ore che in casa rossonera si vivono col fiato sospeso per la questione Mateta. L’accordo col Crystal Palace è fatto, ma a quanto pare c’è un problema medico che la società rossonera vuole valutare con attenzione prima di chiudere l’affare. Situazione curiosa e che abbiamo già vissuto in passato: una classica telenovela di mercato milanista, come ne abbiamo viste già tante in passato (un anno fa Gimenez, Boniface e Jashari in estate e così via).

Vedremo cosa accadrà, intanto Allegri ha parlato in conferenza stampa e non ha voluto dire niente sulla questione Mateta. Per lui, i nuovi acquisti saranno i recuperi: “Gimenez e soprattutto Leao e Pulisic, che speriamo di rimettere in carreggiata nei prossimi 10 giorni“. In realtà Allegri dietro le quinte incrocia le dita e spera che per Mateta la situazione si sblocchi perché sa che ha bisogno di un altro attaccante e che la situazione fisica di Leao non è semplice, oltre alle difficoltà di Nkunku e Gimenez (che lui non riesce a valorizzare) e ai problemi di Pulisic e Leao.