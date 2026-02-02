Milan, ultimo giorno di calciomercato LIVE: attesa per Mateta, Dalpiaz arrivato

Tutti gli aggiornamenti in diretta live di questo ultimo giorno di mercato di gennaio. Le ultime su Mateta e altre operazioni del Milan

Siamo entrati nell’ultimo giorno di questo calciomercato invernale. Fino a pochi giorni fa, il Milan non aveva dato segnali di vita se non con l’arrivo di Niclas Fullkrug ad inizio mese. Poi all’improvviso l’accelerata per Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, obiettivo da tempi non sospetti. Probabilmente dietro a questa decisione i problemi fisici di Rafael Leao e di Christian Pulisic, che dovrebbero essere indisponibili per la gara di domani contro il Bologna.

Mateta sembrava ormai ad un passo per una cifra intorno ai 30 milioni: l’arrivo di Strand Larsen, ex rossonero, al Crystal Palace avrebbe dovuto sbloccato l’affare, ma poi qualcosa è andato storto. L’attaccante francese ha fatto dei primi controlli a Londra e i medici hanno riscontrato un problema al ginocchio che il Milan vuole approfondire: in giornata il consulto decisivo per dare il via libera all’operazione.

10:15 – In attesa di Mateta, il Milan ha chiuso il terzo acquisto per il futuro: dopo Cissé e Idrissi, arriva anche Magnus Dalpiaz dal Bayern Monaco. Visite mediche per lui stamattina.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO