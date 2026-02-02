Bologna-Milan, Allegri conferma ufficialmente: “Fastidio all’adduttore, non ci sarà”

Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Milan e ha annunciato ufficialmente l’assenza di un titolare

Con un mercato che può regalare ancora sorprese da qui al gong finale, previsto per questa sera alle ore 20:00, per il Milan è anche giornata di vigilia. Domani si va a Bologna per chiudere questa lunghissima giornata di Serie A. Con la vittoria dell’Inter, ora a +8 sui rossoneri, è obbligatorio portare a casa i tre punti per non perdere il treno Scudetto. Allegri è intervenuto come di consueto in conferenza stampa e, come al solito, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda gli infortunati. Vi avevamo parlato nelle scorse ore della probabile assenza di Alexis Saelemaekers ed è ora confermata ufficialmente dall’allenatore.

“L’adduttore gli dà ancora fastidio, a Roma si è messo a disposizione ma ha avuto un risentimento“, le dichiarazioni di Allegri che quindi dovrà fare a meno di un importante titolare della squadra. A rischio anche la presenza di Christian Pulisic: “Ha questa borsite che gli dà fastidio, Se oggi starà meglio lo porteremo“. Anche l’americano quindi potrebbe essere non convocato per la partita di domani, ma lo scopriremo solo nelle prossime ore. Delicata anche la questione Leao, ma lui a Bologna ci sarà, da capire se da titolare o meno (ieri provata la coppia Nkunku-Loftus-Cheek).

Chi gioca al posto di Saelemaekers

Con Saelemaekers out per questo problema all’adduttore rimediato contro il Lecce, è probabile la titolarità di Zachary Athekame, entrato anche nel secondo tempo contro la Roma. Lo svizzero, acquistato dallo Young Boys in estate per circa 10 milioni, convince Allegri ed è pronto per scendere in campo. Ma attenzione anche alle sorprese, perché in quel ruolo potrebbe giocare anche Loftus-Cheek: ieri è stato provato in attacco con Nkunku, ma se Leao dovesse farcela per giocare dal primo minuto, allora per l’inglese avanza la candidatura per fare l’esterno a tutto campo come già successo in altre occasioni. Ad oggi però lo scenario più probabile è Athekame dal primo minuto con l’ex Chelsea in attacco, per poi poter sfruttare a gara in corso, se necessario, la sua spinta da esterno con Pulisic o Leao al suo posto.