Emergono nuovi dettagli sugli ultimi mesi del rapporto tra Massimiliano Allegri e la dirigenza del Milan. Secondo quanto raccontato da Franco Ordine nel suo editoriale per MilanNews, uno dei temi che avrebbe creato maggiori perplessità nell’allenatore riguardava la costruzione della rosa per la stagione successiva.

Il giornalista rivela che Giorgio Furlani avrebbe spiegato ad Allegri come il rientro dai prestiti di Samuel Chukwueze e Ismael Bennacer avrebbe pesato in maniera significativa sulle strategie di mercato del club. La permanenza in organico dei due giocatori avrebbe infatti limitato la possibilità di intervenire con nuovi investimenti e di rinforzare la squadra secondo le richieste del tecnico.

Sempre secondo Ordine, Allegri non sarebbe stato convinto da questo scenario e avrebbe maturato la convinzione che, in quelle condizioni, sarebbe stato difficile costruire un Milan più competitivo.

Un retroscena che aiuta a comprendere le tensioni emerse nelle ultime settimane e che conferma come le questioni legate a Bennacer e Chukwueze abbiano avuto un peso importante nelle valutazioni sul futuro del progetto rossonero.