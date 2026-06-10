Biennale da 5 milioni l’anno: Glasner ha trovato l’accordo col Milan

Il Milan sembra sempre più vicino a Oliver Glasner. Secondo quanto riportato da SportMediaset, il tecnico austriaco sarebbe ormai a un passo dalla panchina rossonera e l’accordo tra le parti sarebbe stato trovato sulla base di un contratto biennale.

L’intesa prevederebbe un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione, cifra che porterebbe l’investimento complessivo del club a circa 10 milioni nei due anni di contratto. Un segnale importante da parte della società, pronta a puntare con decisione sull’allenatore che negli ultimi anni si è messo in evidenza per il lavoro svolto tra Germania e Inghilterra.

Il Milan è alla ricerca di una figura capace di aprire un nuovo ciclo dopo una stagione molto deludente e Glasner rappresenta uno dei profili più apprezzati per idee di gioco, personalità e capacità di valorizzare i giovani.

L’eventuale arrivo dell’austriaco potrebbe inoltre influenzare anche le prossime strategie di mercato, con la dirigenza pronta a costruire una squadra adatta alle sue caratteristiche tattiche.

Le prossime ore potrebbero essere decisive per la fumata bianca. Intanto emerge un dato significativo: il Milan sarebbe pronto a investire circa 10 milioni di euro sul proprio allenatore, confermando la volontà di ripartire da una guida tecnica di primo livello.