Musah verso la Fiorentina, possibile nuovo prestito

Yunus Musah potrebbe essere uno dei nomi in uscita dal Milan durante questa sessione di mercato. Il centrocampista statunitense, reduce da una stagione altalenante, non sembra più essere al centro del progetto tecnico rossonero e diverse società stanno monitorando la sua situazione.

Tra queste ci sarebbe anche la Fiorentina. Secondo Calciomercato.it, il club viola starebbe valutando la possibilità di portare il giocatore a Firenze con la formula del prestito oneroso. L’ipotesi sul tavolo sarebbe quella di un’operazione da circa 3 milioni di euro per il prestito, soluzione che consentirebbe alla Fiorentina di rinforzare il centrocampo senza affrontare immediatamente un investimento troppo elevato.

Per il Milan si tratterebbe di una soluzione interessante. Dopo la mancata convocazione di Musah con gli Stati Uniti per il Mondiale, il club rossonero ha visto ridursi una possibile vetrina internazionale per il giocatore e un trasferimento in una realtà come quella viola potrebbe permettergli di ritrovare continuità e valorizzarsi nuovamente.

Al momento non esiste una trattativa avanzata, ma l’interesse della Fiorentina è concreto. Le prossime settimane potrebbero chiarire se Musah sarà davvero uno dei protagonisti del mercato tra Milano e Firenze.